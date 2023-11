Bez dlake na jeziku, kao i uvek!

Bivša zadrugarka Maja Marinković govorila je o svim gorućim temama pred premijernim kamerama, a razgovor je vodio Nemanja Vujičić. Maja je tom prilikom naipre otkrila kako se provodila na putovanjima na kojima je bila u poslednje vreme, a onda je otvorila dušu o odnosu sa Edom Fetićem, sa kojim je već neko vreme povezuju, a onda i o prijateljstvu sa Stanijom Dobrojević.

- Bilo je mnogo destinacija, ali najbolje sam se privela u Barseloni. Najlepši utisak nosim odande. Na momke nisam obraćala pažnju, išla sam sa svojim drugom Makijem u Španiju. Nisam imala vremena, uživala sam, neke druge stvari su mi bile prioritet - kaže Maja i dodaje:

- Nikakve veze sa čovekom nemam, niti smo išli zajedno bilo gde. Imamo korektan odnos, ostali smo dobri. Čula sam se sa Edom, rekao mi je da mu se telefon usijao, ko hoće da veruje neka veruje. Smešna priča, ne postoji ništa među nama. Mislim sve najlepše o njemu, smešno je da se tolika prašina digla oko toga - poručila je bivša zadrugarka i progovorila o prijateljstvu sa Stanijom i odnosu Aneli i Janjuša.

- Sa Stanijom sam u odličnim odnosima, imam najlepše mišljenje o njoj. Ne znam da li je s dečkom, pričale smo o drugim stvarima. Ja Staniju stvarno volim i ona je mnogo dobra devojka, žao mi je što su ljudi preko njenog imena ušli u rijaliti. To što ti utanjiš glasić, ne znači da si naivna. Nije se ona baš svesno zakačila za Janjuša. Ona vrlo dobro zna da je njen bivši muž govorio istinu kad je rekao da je ona po ceo dan gledala rijaliti kod kuće. Mislim da joj se Janjuš dopada, on je vrlo harizmatičan i duhovit. Mali Uroš vadi prosek 100%, samo bih njega gledala. Maciku bi zavoleo više od mame. Mene dožive kao vešticu, pa kad me upoznaju iznenade se kako sam fina. Mislim da je Aneli moj fan, dokazala je to kad je kačila moje klipove po mrežama. Odlično je ona upućena u sve, ušla unutra da bi postala popularna po svaku cenu. Nije uopšte glupa Aneli, a Stanija je čovek, ona je iskrena i htela je da sazna šta je istina, ona je odmah rekla da joj se nije dopala energija od Aneli. Ne može treća žena da ti rasturi odnos ako je taj odnos dovoljno jak. Nije kriva žena, nego muž, za drvo i to je to - rekla je Maja, a onda progovorila o pomirenju Aleksandre Nikolić i Filipa Cara.

- Imaš i folirante koji pobede, kao recimo Aleksandra. Što je najgore narod popije tu priču. Narod voli da vidi mučenice koje plaču, a kad si jak i borben to ne. Ja mislim da je Filipova i njena ljubav prava i da su rođeni jedno za drugo. Meni je drug rekao da u životu nije video veću rijaliti jadnicu. Ona će sedeti kod kuće i čekati njega dok je vara i radi ko zna šta. Javno te prevari, kaže da mu je tvoja trudnoća najveća kazna, a onda mu posle oprosti. Meni je drago što sam ja njega raskrinkala i iskulirala i nisam otišla u to njegovo selo. Naravno da postoje pozivi kad smo se mi čuli mesec i po dana konstantno. Naravno da ako sam videla propuštene pozive da ću da ga pozovem. Toliko su u mulju i dave su u njemu, satkani od laže i prevare. Stvoreni su jedno za drugo. Dok oni prose na TikToku ja putujem. Kako ih nije sramota?! Ja to u životu sebi ne bih dopustila. Jedino ako im Jaško bude kum, ja ću biti kuma - rekla je Maja, pa se osvrnula na Bebicino ponašanje u Eliti.

- Meni je Bebica čudan kako je okrenuo ploču od prošle godine i uopšte mi se ne dopada kako se ponaša prema Miljani. Ne ide. Bebica nije loš momak, ali šta se dešava s njim ja ne znam - kaže Maja, a onda je otkrila da li trenutno postoji neki muškarac u njenom životu, te da li je ponovo zaljubljena.

- Slobodno sam, nisam zaljubljena, imam simpatiju, ali sam slobodna. Neka ostane enigma da li je poznat, podrazumeva se da je slobodan. Naravno da jeste, dosta je bilo tih nekih stvari - kaže bivša zadrugarka i otkriva kad se poslednji put čula sa Carem.

- Nismo se čuli od Pariza, nemam vremena da pratim šta se tu dešava, ja sam rekla da će se oni pomiriti, ali toliko su mi jadni i smešni, prose od fanova po TikToku, nije očekivao od mene da ću sve ono da objavim,a li sam htela da dokažem istinu da ljudi vide da ja nisam luda - rekla je Marinkovićeva i otkrila da li je sitina da je sa Zolom u sukobu zbog Janjuša.

- Zola i ja nismo u sukobu zbog Janjuša. On je meni uvek nekako spletkario iza leđa, ne znam zašto. Korektni smo, ali nikad ne bih mogla da ga doživim kao dobronamernu osobu. Janjuš i ja smo definitvno završena priča, najkviše me je pogodio kad me je ostavio trudnu, tu sam ga precrtala za života. Uvek ću imati etiketu najgore, bolje nego da me žale. Ja znam kako je meni bilo u tom trenutku i od tada za mene on više ne posotji., Posle dve godine ne ulazim u dubinu toga, nije opravdanje nisam ti verovao. Ne možeš da se poneseš kao nečovek u tom trenutku, on se nije javio na telefon. To mi je ostalo urezano u glavi i nikad to ne boh mogla da mu zaboravim. Ja sam tada bila jako loše psihički, ali on mene nije hteo ni da vidi ni da čuje. Nikad ne bih hvatala nekog na dete, taj odnos je u bstartu osuđen na propast - poručuje Maja.

Autor: Pink.rs