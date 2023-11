GOCA TRŽAN OTVORILA VRATA SVOG DOMA, pa progovorila o odnosu sa suprugom Rašom i ćerkom Lenom: Ja volim nju malo da izblamiram, pa malo ona mene!

Otvorila dušu!

Poznata pevačica Goca Tržan ugostila je ekipu emisije ''Premijera - Vikend specijal'' u svom domu, a tom prilikom govorila je o svom sinoćnjem nastupu, kao i o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem i ćerkom iz prvog braka Lenom.

- Ljudi slave razne stvari, razvod je retko kad povod za slavlje. Vole da slave kad skinu neki teret s leđa, ljudi vole da se provesele na mojim svirkama. Nažalost danas se ljudi odlučuju da odlaze bez ikakvog truda. Ono što nije u redu jeste da tako olako pravimo decu i upuštamo se u brakove. Ako je ikad postojala ljubav, treba oboje da porade na tome. Ako nešto funkcionalno nije u redu, bolje je seći, zua sve je bolje. Današnjeg muža ne bih ostavila ni zbog koga, samo zbog njenga samog. Ako mi kaže da me ne voli više, da ga ne privlačim više. Ili obrntuo. Ja ne želim nikog drugog, on je baš po mojoj meri. Da bi to trajalo, mora da se radi na odnosu - rekla je Goca i dodala:

- Lena je sinoć bila na nastupu sa svojom ekipom, ona retko izlazi sa mnom, logično. Malo sam se šalila na moj i njen račpun u toku nastupa. Tražila mi je da budem mirna dok pevam ''Haljinu'' da me snimi za Tik Tok. Ja volim nju malo da izblamiram, ona mene malo i to je tako u odnosu majke i ćerke - poručila je pevačica.

Autor: Pink.rs