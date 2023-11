Otvorio dušu pred premijernim kamerama.

Poznati pevač Željko Šašić progovorio je u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' o svim aktulenim temama kad je njegov život u pitanju

- Dobro smo i poleteli kakvo je vreme bilo. Bilo je problema oko tehnikalija oko opreme. Toliko sam imao strah od aviona i letenja, da sam hteo da idem a obuku u Nemačkoj. Jedino što sam mogao da uradim je ta tehnika disanja. Ima tu neprijatnosti i sad je bilo pošto je vreme bilo strašno dole, u glavi čovek ne bude baš dobro. Toliko sam bio srećan kad sam sleteo. Ja sam imao foru ne da aplaudiram kad sletim, nego ono ''To, sleteo sam''. Više nemam snage za to da menjam avione - rekao je Željko, a onda progovorio o odnosu sa ćerkom Sofijom.

- Ne znam, svašta se nešto pisalo u prošlosti, verovatno im je to asocijacija. Bio je takav neki splet okolnosti, sad smo valjda svi dobro. Najjači su mi komentari ljudi, to me zabavlja u poslednje vreme. Ko je mogao da me razume u poslednje vreme, zna kako sam ja mogao da se osećam. Mislim da živimo prebrzo i prenervozno, treba biti čovek i razumeti i pomoći, široko srce i mnogo tolerancije... - kaže pevač i otkriva da li će se njegova ćerka možda naći u nekom njegovom spotu.

- Ko zna, možda se nađe u nekom spotu ako bude neka simpatična i vrcava pesma. Ne plašim se, ima puno udvarača i sve ide svojim tokom. Razumem je, neka bude kako bude, sa srećom. Ja sam prošao sve te faze, kod mene je sve pod kontrolom - kaže pevač i otkriva da li bi opet stao na ludi kamen.

- Čovek nikad ne zna, tu ni godine nisu bitne više, skoro mi je došlo i da pravim žurku za svoj rođendan. Dugo nisam okupio tako sve, spontano je sve bilo i bilo je super - otkriva Šašić i prisetio se svog života devedesetih godina.

- Ja sam bio jako popularan s prvom pločom, iz te cele gungule sam pobegao na zapad, živeo sam toj relaciiji Nemačka - Beograd. U skladu s mojim tadašnjim osećanjima mi se tako namestilo... Što se tiče devedesetih i žena lepo je bilo, lepe su to uspomene - poručio je pevač.

