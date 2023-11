Bez dlake na jeziku!

Pevačica i bivša zadrugarka Sandra Rešić u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' otvorila je dušu o svim gorućim temama u rijalitiju ''Elita''. Ona se najpre osvrnula na prepiske Anite Tomić s drugom ženom i svemu onom što je Matoroj radila iza leđa.

- Ovo što se Matore i Anite tiče jeste istina. Ja sam jako dugo u kontaktu s oosobom s kojom se Anita dopisivala. Samo bih volela da uđem u kuću i pitam je za to. One su se pomirile pod izgovorom da se Matora čula s tom devojkom, priča je otišla za dobrobit Anitinu, ali se ispostavilo da je sve farsa i laž - rekla je Sandra Rešić i progovorila o odnosu Milene Kačavende i Samira Ramovića.

- Bacio je oko na nju i on to ne krije, ako ona već nema dlake na jeziku, ne razumem šta ona radi - kaže Sandra, a onda je progovorila o odnosu Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša.

- Ne bi me začudilo da je Aneli stvarno zaljubljena u njega, ne bi me čudilo. Lako ćemo s njom, nego da li je on razveden ili nije, da li mu je žena oprostila ili nije - poručila je bivša zadrugarka.

Autor: Pink.rs