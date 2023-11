'POVELA SAM DEVOJKE DO KRAJA BINE I POČELA DA PEVAM' Dragana Mirković progovorila o pehu na koncertu za koji NIKO NIJE ZNAO: To je katastrofa!

Najveća regionalna zvezda Dragana Mirković govorila je o anegdotama i nepredviđenim situacijama koje su joj se dešavale tokom koncerata i nastupa.

Folk zvezda otkrila je detalje jednog koncerta devedesetih godina kada je doživela peh koji publika nije ni primetila zbog njenog umeća da se prilagodi svakoj situaciji.

- Bilo je raznih iznenadnih situacija u kojima je moralo u sekundi da se reaguje. Govorim o devedesetim godinama, u jednom momentu treba da krene koreografija i da počnem da pevam, dešava se kao da nestaje struje i nastaje mrak. Ja razmišljam šta sada treba da radimo. Da li treba da stojimo, ja sam ispred i ja sam vodeća moram da se snađem na toj sceni, moram brzo da razmišljam i reagujem - navela je pevačica i otkrila kako je rešila problem:

- Povela sam devojke do kraja bine i počela da pevam, a kada se sve vratilo u normalu publika je bila oduševljena. Zamislite da smo samo stajali minut i to? Da li znate šta je minut na sceni, pa to je kao sat i po vremena. To je katastrofa! Na kraju su se svi pitali da li je to bilo bilo namerno, niko nije ni primetio šta se desilo, mislili su da sam tako namerno započela nastup - govorila je Dragana.

