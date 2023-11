Zbog toga su joj često zamerali!

Pevačica Gordana Lazarević otkrila je u jednoj emisiji da je uvek pomagala manje poznatim kolegama, na čemu su joj često i zamerali.

- Bila sam na jednoj svadbi gastarabajterskoj, i tamo lokalni pevači pevaju, i ja vidim da se koleginica muči. Ja skočim, a nije to jednom bilo, da joj pomognem. Ili ne zna tekst, ili ima problem sa glasom, ja skočim i pevam. Onda mene vuku drugi, kažu da li si ti normalna, ti si zvezda, neće te poštovati jer pomažeš lokalnom pevaču - otkrila je Goca Lazarević.

Kaže da su za nju kolege svetinja bez obzira na popularnost koju imaju.

- To su moje kolege. Mi, to su sve moje kolege. Neko je imao sreću da izađe iz anonimnosti, neko je imao manju sreću. Ja radim sa tim kolegama, koje god su nacionalnosti, ako sam ja pristala sa njima da radim. Ja sa njima sedim za stolom. Mene zovu predsednici u vrh sovre. Ne, ja sedim u dnu sovre sa njima, zato što je to moje kolege, moja branša, naša duša. To je to, zajedništvo - kaže pevačica.

Autor: Pink.rs