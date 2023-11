NAŠ PROSLAVLJENI PEVAČ UMRO JE SA 35 KILOGRAMA! BIO JE SAMO KOST I KOŽA, a pred smrt želeo je da vidi samo NJU!

Poznati frontmen grupe Ekaterina Velika preminuo je u 36. godini, posle nekoliko meseci borbe sa samo 35 kilograma. Njegov život pratili su brojni skandali.

Čuveni rok muzičar Milan Mladenović, pevač i gitarista kultnog rok benda Ekatarina Velika, preminuo je 5. novembra 1994. godine u Beogradu.

U avgustu 1994. godine, nakon nastupa Ekatarine Velike na festivalu u Budvi, Milan Mladenović prebačen je u bolnicu, gde mu je konstatovan rak pankreasa. Posle tri meseca borbe, preminuo je iscrpljen u 36. godini i sa svega 35 kilograma. Njegovu smrt pratile su brojne kontroverze. Polemisalo se o tome da li je koristio opijate, a njemu bliski ljudi tvrdili su da je bio izuzetno odgovoran, strog, posvećen čitanju i da nije koristio drogu. Drugi su, pak, zastupali mišljenje da je umro od AIDS-a, koji je dobio kao posledicu dugogodišnjeg konzumiranja narkotika.

"Izvesno je da kroz život idem stihijski, pa gde se zaustavim. Jedno je sigurno - nikad ne znam gde ću krenuti. Ja ne mogu da pevam o vanzemaljskoj ljubavi, ako me guše i razdiru ovozemaljski jadi. Stojimo na rubu iznad neke razjapljene provalije koja s nestrpljenjem čeka da nas proguta, a iznad nas, razbuktala se vulkanska lava koja počinje da curi, rasteže se po nama. Čini mi se da smo stisnuti, ne možemo ni korak nazad, ali ni napred... Borite se za svoju ličnu slobodu, ne dozvolite da vas neki lažni srebrnjaci i krivo opravdane norme uguše, borite se za život. Za kraj bih rekao samo da mi ni u kom slučaju nije žao što sam sve ove godine protraćio na tako neozbiljnu stvar kao što je rokenrol, i mislim da poštenije i iskrenije nisam mogao da potrošim sve te godine", reči su kojima je završena njegova monografija.

Pored njegovih roditelja, klavijaturistkinja EKV-a Margita Stefanović bila je jedini svedok tragičnog odlaska Milana Mladenovića. Ona je svojoj prijateljici opisala kako je izgledao njegov poslednji dan.

"Mada je navikla da se suočava s gubicima, doživela je smrt roditelja i mnogih prijatelja, smrt Milana je potpuno poremetila Margitu. Dan pre Milanove smrti, 4. novembra 1994. Magi je bila u svom stanu na Slaviji. Zazvonio je telefon. “Možeš li da dođeš do nas? Milan samo hoće tebe da vidi”, vapila je Milanova mama Danica. Magi je odmah uhvatila taksi i otišla do stana Mladenovića na Novom Beogradu. Milan je ležao u krevetu. Bilo je mračno. “Nemoj da plačeš, sve smo ovo znali”, rekao je Milan. Zatražio je da stavi glavu u krilo kod Margite i da ga mazi po glavi. To su često radili. Zaspao joj je u krilu. Ostala je nekoliko sati sama s njim. Na rastanku mu je rekla “Vidimo se sutra”. Nije joj ništa odgovorio. Samo ju je nežno pogledao. Sutra je preminuo", ispričala je Lidija Nikolić, autorka Margitine biografije “Osećanja. O. Sećanja” i njena bliska prijateljica, a preneo portal Nadlanu.

Činilo se da je ceo Beograd došao na njegovu sahranu. Bili su tu mnoge javne ličnosti - glumci, muzičari. Među njima i jedan od najvećih jugoslovenskih pisaca - Dobrica Ćosić. Poslednji pozdrav mu je uputio frontmen "Partibrejkersa" Zoran Kostić Cane.

"Ja tebi čitam zadnje slovo. Ja tebi. A ko meni? Sada si otišao da bi se negde rodio. Zvuk, snaga i energija. Ti se čuješ sad. Rastanak je i ponovni sastanak, puno ljubavi je zauvek otišlo sa tobom. To što se sada ne vidimo ne znači da nismo zajedno. Ovde su ljudi da te isprate. Tvoji ljudi. Dečak iz vode purpurnim dubinama stvarne muzike. Neka bude lepo, neka bude istinito, neka se čuje. Samo jedan put vodi do pravde, kao što su i sve reči bile na tvojoj strani. I vetar i zemlja. Neka ovo bude dosta, neko ovo bude sa merom. Vidimo se svi", naveo je Cane.

