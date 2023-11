OVOJ POZNATOJ DAMI JE TOMA ZDRAVKOVIĆ POSVETIO SVOJU NAJLEPŠU PESMU: Dugo nije želela da priča o tome, a evo kako su se upoznali! (FOTO)

Naša čuvena glumica osećala je neprijatnost što je baš nju opevao legendarni pevač.

Ljiljana Blagojević je poznata glumica koju krasi duga, besprekorna karijera puna priznanja i velikih uloga kako u pozorištu tako i na filmu. Međutim, retko ko zna da Ljiljana nikad nije imala želju da se bavi glumom već da je to bio čist splet okolnosti. Za nju su vezane mnoge zanimljivosti, pa i jedna za Tomu Zdravkovića zbog koje se dugo stidela.U osnovnoj školi je bila član glumačke ekipe, išla je na časove glume kod Bate Miladinovića ali nikada nije imala želju da joj to bude životni poziv. Ljiljana je u osnovnoj školi zavolela hemiju pa je odlučila da to bude izbor. Upisala je Tehnološki fakultet i poželela da se zaposli u “Galenici”.

Međutim, kada je prvi put otišla na praksu u fabriku u kojoj je želela da radi, shvatila je da ni to nije ono što je ona zamišljala. Nije mogla da vidi sebe ceo dan u čizmama i zaštitnoj odeći, pa se ubrzo ipak ispisala sa fakulteta i vratila prvoj odluci, glumi.Na trećoj godini studija dobila je svoju prvu ulogu u filmu “Sećaš li se Doli Bel”, a zatim i ulogu u seriji “Doktorka sa sela” gde je i upoznala čuvenog Tomu Zdravkovića koji je pisao muziku za tu seriju.

Ljiljana je već bila ozbiljna glumica a zaljubljivi Toma nije krio da mu je bila simpatična. Međutim između njih dvoje nikada nije postojala nikakva ljubavna veza, ali to Tomu nije sprečilo da joj posveti pesmu “Za Ljiljanu”. Ljiljana je tada postala vrlo popularna, čak su je i na ulici zaustavljali kako bi je pitali za terapiju jer je u seriji glumila doktorku.

Ljiljana Blagojević je znala da je pesma posvećena njoj ali godinama je ćutala o tome. Tek nekoliko godina kasnije izjavila je da joj nije bilo prijatno što joj je Toma posvetio pesmu.

- Tačno je, stihovi te numere posvećeni su upravo meni. Verovatno sam mu bila draga i simpatična, pa sam ga inspirisala da napiše “Za Ljiljanu” - rekla je jednom prilikom stidljivo glumica.

Autor: M.K.