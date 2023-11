'DANAS SVAKO MOŽE DA NAPUNI ARENU' Kaliopi udarila na kolege, evo zbog čega sa njima ODBIJA DUETE

Makedonska pevačica Kaliopi Bukle kaže da danas svako može da puni arene i velike dvorane jer je sada muzika mnogo komercijalnija nego što je nekad bila

- Ostala sam verna svom muzičkom pravcu jer volim da pravim muziku po svom senzibilitetu. Ne kupuju me novi trendovi i žanrovi koji su popularni, ali očigledno da ima mnogo ljudi, zapravo omladine, koji to slušaju. Svako danas može da napuni arenu, to je postalo normalno, a ranije je bila prava retkost - priča pevačica i dodaje:

- Duete ne volim da snimam, nekako to nije moj fazon. Bilo je ponuda kolega, sve sam odbila, ne zato što sam digla nos već zato što sebe ne vidim u tome.

Podsetimi, Kaliopi je nedavno trebalo da održi koncert u MTS dvorani, ali usled tragičnog događaja, iznenadne smrti jedne žene koja je došla na koncert, isti je otkazan.

Autor: pink.rs