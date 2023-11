FUTA PREKINUO SNIMANJE PESME ZBOG SINANA I DŽEJA! Adil o noći koja mu je promenila život

Pevač Adil Maskutović nikada nije krio da mu je od samog početka karijere velika podrška bio njegov tast Džej Ramadanovski. On se nedavno u jednom razgovoru prisetio momenta kada je snimao prvu pesmu, a otkrio je kako je teklo snimanje na kome su osim Džeja bili Sinan Sakić, Acko Nezirović i Futa.

Prvu pesmu je sam napisao, ali mu je tada tast ponudio da je snime kod Aleksandra Radulovića Fute i nije pogrešio u tom stavu.

-Pesmu „Ne mogu bez tebe ja“ sam ja napisao, kada sam uradio demo verziju, pustio sam pokojnom Džeju i pitao ga za mišljenje. On je što se kaže odlepio, baš mu se dopala i pitao me je ko je radio. Tada mi je rekao da misli da mogu bolje da otpevam i rekao da idemo kod Fute u studio - rekao je on.

Adil kaže da mu je bila posebna čast sto su pored Džeja na snimanju bili Sinan i Acko, ali priznaje da je u jednom momentu Futa morao da prekine rad u studiju.

- Posle par dana smo otišli kod njega, sa mnom kao podrška je krenuo veliki Sinan Sakić, Džej, bio je tu i Acko Nezirović, sve pevačine i legende. Ušao sam u gluvu sobu i krenuo da pevam tu pesmu na neko. Kada se producira vokal, onda treba da se sluša jedan čovek, to je u tom momentu trebao da bude Futa, međutim producenti su bili Džej, Sinan, Acko i Futa - kazao je Adil i ispričao kako je tekao proces rada na pesmi:

-Krenem ja da pevam, kaže mi Džej stani, pa mi pokaže neki svoj način, ja ponovo krenem kao što mi je Džej rekao, kaže mi onda Sinan stani, i krene da mi pokaže neki svoj način. Ja stanem i ne znam šta je lepše, onda krene Acko i ja na kraju nisam znao kako da otpevam. To je trajalo ubeđivanje kako da se peva refren, onda je Futa prekinio i rekao da dođem sutra kada budemo sami. Tada je Futa uzeo gitaru, svirao neke stare pesme, oni su pevali i malo popili i moram da kažem da će mi to veče ostati u sećanju do kraja života - rekao je on u emisiji „Bez Filtera“.

