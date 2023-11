'LJUBAVI MOJA...' Bastijana Švajnštajgera supruga naučila SRPSKI, a sad joj se na našem jeziku obratio i čestitao rođendan! Emotivno! (VIDEO)

Teniserka Ana Ivanović proslavila je 36. rođendan, a njen suprug, nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger, javno joj se obratio na Instagramu ovim povodom.

Oni su godinama u skladnom braku, kruna njihove ljubavi jesu trojica sinova, a Bastijan iznova dokazuje koliko voli Anu.

Fudbaler je snimio Ani video čestitku u kojoj joj je poželeo srećan rođendan na srpskom jeziku.

- Ljubavi moja, srećan rođendan, volim te puno - počeo je Bastijan na srpskom, da bi na engleskom najavio da će se desiti lepa stvar do kraja godine - da je pobedi u tenisu.

Ona mu se potom zahvalila, ali i poručila da se ne nada previše, barem još nekoliko godina.

Inače, nekadašnja teniserka jednom prilikom je ispričala da je odmah znala da je on čovek njenog života.

— Mislim da svaka žena to oseti. Odmah sam osetila... U pogledu, mislim da oči nikad ne lažu, kada u očima vidiš i osetiš nešto.Taj osećaj i dok smo bili prijatelji da se znamo odavno... On meni svakim danom daje tu sigurnost. To je jako važno i veliki luksuz. On je moj glas razuma, uvek je tu, ja sam dosta emotivna... Teško mogu da opišem, ali uvek me razoruža odgovorom, pristupom, pitanjem, da, kad malo razmislim, shvatim da treba da se smirim — rekla je ona.

