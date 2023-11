Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađana Trajković večeras spremaju gala proslavu povodom punoletstva ćerke Sofije Trajković.

Supružnici su pozvali goste iz celog sveta. Interesantna situacija se dogodila na granici sa našom zemljom. Granična policija je pitala putnike gde idu, na šta su oni kao iz topa rekli kod Đanija.

Carinici su se pogledali I nisu znali o kome se radi.

- Ko je taj?- upitao je policajac svoje kolege, koji takođe nisu znali ko je Radiša Trajković. Pevačev prijatelj je bio u šoku i na to mu je rekao:

- Vi se šalite sa mnom da ne znate ko je Đani, je l to moguće? Policajac je potom ponovo pitao kolege: - Molim vas recite mi ko je Đani - ozbiljan je bio.

Žena se potom umešala:

- To je Radiša Trajković ima zenu Slađu, i čuveni slogan "No Đani no parti" - rekla je dama, zapravo supruga od Đanijevog prijatelja. Da bi utvrdili ko je Đani, pustili su pevačevu pesmu na Jutjub i onda su svi bili oduševljeni i na kraju su ga i pozdravili.

Autor: Pink.rs