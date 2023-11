Milan Milošević priznao da li je ZALJUBLJEN, pa otkrio u kakvim je odnosima sa kolegama s Pinka, ali i kako je došlo do pomirenja sa Slavicom Ćukteraš!

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević večerašnji je gost emisije ''Amidži šou'', gde će detaljno govoriti o svom povratku u Pinkovo jato. On je sad odgovarao na pitanja sa Instagrama koje je čitao voditelj Ognjen Amidžić.

U kakvim si odnosima s kolegama s Pinka?

- U sasvim sam dobrim odnosima sa svima, dovoljno dobrim za saradnju.

Da li si zaljubljen?

- Nisam zaljubljen.

Da li bi vodio svadbu ispod šatora?

- Vodio bih svadbu ispod šatora. Da, za lovu.

Šta misliš kako će Đedović reagovati kad kročoš u Belu kuću, ako je to tvoj povratak na Pink?

- Ukoliko bi se to desilo, on bi se obradovao, jer on zna da sam najbolji.

Da li si se pomirio sa Slavicom Ćukteraš posle moje emisije?

- Sa Slavicom sam se odmah posle emisije dopisivao. Kad sam video da smo prešli milion pregleda, što da se ne pomirimo. Neću se više nikad svađati.

Autor: Pink.rs