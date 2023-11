Ne propustite početak nikad uzbudljivije sezone serijala koji vraća nadu u bolje sutra!

U prvoj epizodi pete sezone serijala „Trenutak iz sna“, večeras od 22 časa na televiziji Pink gledaćete novu životnu priču, kada će voditeljka Tijana Čurović sa timom stručnjaka pokušati da pomogne novoj heroini, Tamari Kostić.

Tamara nije imala nimalo lak život – smrt deteta i strašne traume ostavile su neizmeran trag na njenoj duši, licu i telu. Njenu tugu oseća i njena porodica – muž, ćerka i sin – iako Tamara skriva svoju bol.

Ona uglavnom krije kad je tužna – rekla je Tamarina ćerka.

Bolest najmilijih i neizmeran strah od ponovnog gubitka, postali su Tamarina svakodnevica.

Da ona nije videla da meni nije dobro, ne znam da li bih ostala živa – rekla je ćerka, a isti strah osećao je i njen brat, Tamarin sin:

Da nismo stigli na vreme, ja mislim da mama to ne bi mogla da preživi.

Tamara je donela odluku da se prijavi za učešće u serijalu „Trenutak iz sna“ isključivo zbog svoje dece, koja maštaju da svoju majku vide nasmejanu.

Mamu zamišljam kao da se opet rodila, da je nasmejana i lepa – rekla je Tamarina ćerka.

Tamarina potresna životna priča nikoga nije ostavila ravnodušnim. Zbog svega što joj se dogodilo, trpeo je njen fizički, ali i psihički izgled, što je dovelo do toga da je izgubila samopouzdanje i veru u život. A sada je došlo vreme da se to promeni, i to uz pomoć ekipe serijala „Trenutak iz sna“.

Tim vrhunskih stručnjaka daće sve od sebe da Tamari, a samim tim i njenoj porodici vrati osmeh na lice i ulije nadu da je za nju bolja budućnost moguća.

Da li za Tamaru postoji nada i da li će udružene snage serijala i vrhunskog lekarskog tima uspeti da ostvare njene snove, saznaćete u novoj epizodi serijala „Trenutak iz sna“ večeras u 22 časa na televiziji Pink!

Autor: M.Đ.