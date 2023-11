PROGOVORILA O VENČANJU! Nova devojka Dejana Dragojevića priznala i da li bi zbog njega prešla u Islam! ŠOK!

Nova partnerka Dejana Dragojevića, Jovana Stojanović, otkrila je da planira da se uda za rijaliti pobednika.

Ona je u snimku sa Dragojevićem odgovarala na pitanja o njihovoj vezi, pa se dotakla i teme venčanja.

- Mislim da to ne zavisi samo od mene, tako da kad se budem udala to ćete svi znati. Živim u Novom Sadu kod Dejana i pravićemo našu kuću. Ne treba žuriti ni za čim, on me voli kao i ja njega, kad se desi, desiće se - rekla je Jovana, pa otkrila da li bi promenila veru zbog svog partnera.

- Nisam prešla u Islam, da razrešimo tu temu. Nema potrebe da me pitate jesam li prešla, ja sam neko ko se drži svoje vere. To što je on prešao ne znači da moram i ja - poručila je Jovana.

Podsetimo, Dejan Dragojević je bio pet godina u braku sa Dalilom Dragojević koja ga je prevarila u rijalitiju sa Filipom Carem. Dejan je zbog Dalile prešao u drugu veru i zbog toga je istakao da se ne kaje.

Autor: N. Ž.