IŠLA JE PLAČUĆI NA POSAO KOJI JE RADIO I ON! Evo kako se sudbina POIGRALA sa Anom Sević i njenim suprugom Danielom: Bila sam NESREĆNA...

Nakon bračnog brodoloma sa Darkom Lazićem, sa kojim je bila u ljubavi četiri godine i sa kojim je 2014. dobila ćerku Lorenu, Ani Sević se ponovo osmehnula ljubavna sreća.

U leto 2018. počela je da se zabavlja sa Danielom Nedeljkovićem, a jednom prilikom je ispričala da su se njih dvoje zapravo upoznali mnogo godina ranije, ali tada nisu ni slutili da će biti zajedno.

Daniela sam upoznala odavno, pre 10 godina možda, preko mog najboljeg druga. Daniel je čovek iz druge priče, iz drugog posla, nema veze sa estradom. Tada smo se upoznali, ali dugi niz godina se nismo sretali i onda nas je život ponovo spojio. On je šest godina stariji od mene. Daniel je moja ogromna podrška, i Lorenina i moja, i u poslovnom smislu - ispričala je jednom prilikom Ana za medije.

Pre nego što je zakoračila na javnu scenu, Ana se bavila potpuno drugim poslom. Vodila je firmu, sedela u kancelariji, i, kako je priznala, bila veoma nesrećna. Želela je po svaku cenu da počne da se bavi pevanjem.

- Volim da sama pogrešim ili da sama izaberem taj pravi put. Kada sam krenula da pratim svoje snove i ono što volim shvatila sam to, kada sam napustila posao koji sam radila pet godina, kancelarijski posao gde sam vodila firmu, plačući sam išla na posao, imala sam fantastičnu platu, ja sam bila nesrećna do srži. Krišom sam otišla na audiciju, krišom na časove pevanja kod Aleksandre Radović da niko nije znao, i samo sam rekla 'ja ću se baviti pevanjem' i od tog trenutka sam srećna", ispričala je pre nekoliko godina u emisiji "Magazin IN" Ana, koja je kroz takmičenje "Zvezde Granda" počela profesionalno da se bavi pevanjem, a zatim je postala i voditeljka.

Ono što je zanimljivo jeste da se firma u kojoj je Ana nekada radila bavi istom delatnošću kao i Danielova firma, te da se njena majka i njegov otac poznaju čak dve decenije.

Ja sam njegov posao radila, to je interesantna stvar, život je čudo. Moja mama i Danielov tata se poznaju 20 godina. Daniela iz priče znam otkako sam došla u Beograd, jer je mamina firma sarađivala sa njegovom, a ja sam jedno vreme radila u firmi koja se bavi istim poslom kao i njegova, tako da smo tad bili i konkurencija. Sad se stalno šalimo, njegov tata kaže: 'Imaš posao u malom prstu, kad ćeš da se priključiš firmi, da se setiš starih dana - otkrila je svojevremeno Ana.

Ana Sević i Daniel Nedeljković tajno su se venčali, a pevačica je sa sadašnjim suprugom dobila još dvoje dece. U decembru 2020. rodila je ćerku Senu, a u martu 2022. sina Simeona.

- Lorena je starija, odgovorna sva, uvek je tu da pripomogne, sve što može naravno. Ona i Sena, to je posebna vrsta ljubavi, ja uvek kažem, ja sam jedinica, ne znam kako izgleda imati sestru, i sada kada vidim njih dve jako mi je žao zbog toga, jer je to stvarno neka druga dimenzija skroz. Sada kada je došao i Simeon, Lorena ima drugačiji odnos prema njemu. Ali dobro, on je još jako jako mali, Sena je u šoku, mislim da je u fazonu 'ok, dosta je bio kod nas, vratite ga', ali dobro - kroz smeh je jednom prilikom ispričala Ana.

