Pevačica Goca Lazarević je od malena morala da obavlja poslove karakteristične za jedno seosko domaćinstvo. Sa samo osam godina ostala je bez majke a otac nije umeo da pokaže ljubav koju je gajio prema njoj jer ni sam je nije dobijao na taj način, što je, kaže, shvatila tek kasnije.

Goca Lazarević prepoznatljiva je po izvođenu pesama "Svilen konac" i "Vidovdan" a koliko je autentična priznale su joj i mnoge kolege koje nisu mogle da, kako sama kaže, izimitiraju to njeno izvođenje pomenutih pesama. Taj njen put kojim je išla da bi bila baš takva, svoja, nije bio nimalo lak.

- Mi smo svi autentični, naravno svako za sebe, ali te dve pesme kažu da niko ne može da izimitira, da peva na taj način. Verovatno je ta moja duša, umalo da kažem balkanska, nije nego je srpska duša, bez lokal patriotizma utkana u te dve pesme - kaže na početku razgovora Goca Lazarević.

Pevačica je odrasla u selu Takovo kod Gornjeg Milanovca, tu je živela njena primarna porodica, a danas kada se pomene Takovo kaže da oseti pripadnost.

Jako sam se mala odselila iz Takova, tih nekoliko godina života u tom malom, ali značajnom selu je na neki način obeležilo moj život i dalo mi neke smernice. Prvo genetski talenat od mojih roditelja muzički, pre svega od oca koji je bio i muzičar i svirač, a zatim to vaspitanje pomalo spartansko, možda i malo i više, zatim taj duh i taj mentalitet tog polu planinskog naroda, težačkog načina koji su oni svi živeli i tako preneli na mene verovatno, borbe, ciljeva, rad, red i disciplina itd. znači to je sve negde odredilo moju putanju, ja bih tako rekla - ističe pevačica.

Detinjstvo joj je bilo bajkovito, kako je i sama govorila, kada dođu prijatelji i rođaci iz Beograda svi su se divili lepoti u kojoj je živela, a kasnije kada se preselila u Beograd, birala je ne centar grada, već deo koji će je podsećati na to njeno selo i najranije detinjsvto.

Tata joj je bio strog, ali sa današnje tačke mu ne zamera jer kaže da se tako nekada živelo, dok je majku poslednji put videla kada je imala samo osam godina jer je otišla u Nemačku za ocem, ali kada je bila na putu ka kući kako bi videla nju i brata dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je nažalost nastradala.

- Mnogo je bilo članaka o meni, ova godina protiče u 50. godišnjici moje snimajuće karijere, a ja sam za tih 50 godina imala mnogo intervjua. Svašta se pisalo, a vi ste baš shvatili, odbarali onu neku srž, neku istinu. To je istina o meni. Znate, ne bih želela da budem patetična, otprilike o tome se već zna, jer često ljudi kažu nismo od vas naučili, misli se na mene, da nam pričate žalopojke, mi smo naučili na vašu veselu energiju i uostalom svi mi imamo priču, neku tešku priču iz života svog o kojoj bi se moglo pisati. Mi smo svi ljudi i ceo život, vi to bolje znate i sa stručne strane i sa životne, iskustvene strane, da je život pun raznih promena iskušenja koje mi svi imamo na neki način. E sad, zašto nije interesantno ako Persa iz komšiluka to doživi, a interesantno ako Goca Lazarević ili neko drugi doživi, to je već drugi padež, ali ljudi vole da čuju te stvari. Ja baš zato nisam dugo... Trebalo mi je možda vreme da premostim, da sabijem ili da oslobodim, da smognem snage, da mogu tu tugu da iznedrim i da je malo oslobodim i pustim da bi manje bila tuga - kaže Goca Lazarević.

Tu ogormnu tugu i bol koji je osetila kada je ostala bez majke je sačuvala u sebi. Ipak, mama joj je dala jedan model kada je za ocem u Nemačku otišla zbog ljubavi, a od oca je nasledila dar za muziku, za pesmu.

I energiju i vrednoću očevu. U stvari, najbolje njegove osobine sam nasledila i ne znam koliko sam o tome pričala, ali čovek kad je mlad, mislim ja govorim iz svog ugla, ja nisam mnoge stvari razumela, nego sam to pripisivala i govorila on me nije razumeo ili on je bio grub prema meni ili on je bio ovako, a onda kad sam sazrela i kad sam shvatila, počela da razmišljam i da posmatram kao ovu čašu da je ona iz raznih uglova potpuno različita, zavisi iz kog ugla šta gledate. Onda sam počela da shvatam zašto je on morao i da on nije umeo drugačije. To sam shvatila u nekim zrelijim godinama, da je to vreme bilo takvo, da on nije dobijao ljubavi pa nije umeo ni da je pruži. Da je bilo surovo vreme, nekakve uglavnom proste reprodukcije u kojoj su svi morali da privređuju, da bi preživeli. To ni ne mislim da je loše. Koliko puta sam nezadovoljna nekim sitnicama u odnosu na svoju decu pa sam i pomišljala, bože, što nisam negde da živim u nekoj "murtenici", pa deca bi sigurno koristila obe strane mozga i bili bi snalažljivi, iako su i školovani i pristojni... jer sam shvatila da deca, pre svega koja nemaju alternativu, da se oni jače, intenzivnije bore jer samo idu napred, nema gde nazad. A ova deca koja su zaštićena, prezaštićena, ređe i teže koriste, sve one kapacitete koje nam je Bog dao i koje treba da koristimo, da bi išli napred, da bi uzrastali - kaže Goca Lazarević.

Još kao veoma mala Goca se susrela sa poslom. I dok su se neka deca igrala i uživala ona je već u ranom detinjstvu radila. Imala je puno obaveza u sesoskom domaćinstvu iz kog je potekla. Njene obaveze su bile, kaže, sve koje nije volela.

- To je otprilike, od proleća do jeseni. Posebno pamtim te letnje periode, kada ja kao dete, kad je raspust i kad bi želela da imam slobodu, morala sam da ustajem u dva, pola tri da berem pečurke, to je bilo ono s proleća, a te, one vrganje pečurke mi smo brali i sablažnjavili smo se, govorili su nam da Italijani to jedu, a mi onako beramo ih, one pune crva pa ih onda sušimo na onim fosnama. A zašto smo to radili, da bi mogla sebi, da kupim od te svoje ušteđevine materijal za haljinu ili recimo sandale ili nešto tako i da bi se ponovila kako se to govorilo. I onda smo mi išli ranije, da bi prošli tim stazama šumskim, pre drugih, a onda kad se vratimo, kada svane, onda već moramo da čuvamo krave. E to je za mene bila najstrašnija mora. Moralo je tako rano jer one posle treba da idu da se napiju vode, negde oko pola osam-osam i to se zove obadanje, jer od vrućine velike napadaju obadi, i onda se one razgoropade, lete, trče, odu u tuđe neko... I onda ih na pojila vodimo i vratimo ih kući. Tek taman dođem kući onda mi kažu: "E sad da nosiš doručak na njivu tu i tu", tamo negde 2-3 kilometara daleko, radnicima ili dedi, e onda kad se vratiš i tako dalje. To je u nedogled bilo, ili se meni tako činilo, jer ja sam bila krhka, jaka energija, a krhkog zdravlja. Moj otac, tada nisam razumela i zvučalo mi je uvredljivo, je umeo da kaže, kod nas se tada koristila jekavština: "E dijete, dijete, da ti Bog ne dade to malo talenta", umeo je tako sarkastično da kaže: "Ti bi crkla od gladi". E sad kaže: "Ti moraš da se školuješ". Jedan je od retkih ljudi iz sela koji je stalno ponavljao da mi treba da budemo školovani ljudi i da proširimo vidike, da budemo obrazovani ljudi i da učinimo nešto i za sebe i za svoju zajednicu bolje. Bio je naprednih shvatanja - ističe Goca.

Koliko nije volela da čuva krave i da ih vodi na ispašu i pojenje najbolje govore reči koje je sama u sebi izgovarala, da je niko ne čuje.

E da sve pocrkale, samo jedna da ostane da ja imam mleka i kajmaka za sebe. To je bilo iz besa, ali dobro je da oni to nisu čuli, ja sam to govorila sebi. Jako sam tada volela, imamo reku koja protiče i onda smo pravili brane, sami ili kad bi nam odrasli pomogli, zagrađivali smo vodu da bi mogli da plivamo i da se kupamo. I to su bila najlepša zadovoljstva, a onda ja pogledam na sat i znam da moram da se vratim da pustim te iste krave, kad je najlepše u pola četiri da se kupamo i zato sam ih mrzela. I dan danas volim vodu i kupanje, ono što se zavoli u detinjstvu i mlečne proizvode. A selo volim samo onako iz daleka i naravno ceo život živim, kupovala sam kuće na periferiji, moja deca su umela da kažu: "O Bože mama, baš se vidi tvoje poreklo, zašto ženo ne kupiš u centru grada, je l' možeš?", ja kažem: "Mogu, ali ne želim", a sada kažu: "Mama kako si pametna". - priča pevačica.

Autor: pink.rs