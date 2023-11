'TUKAO ME JE I UDARAO...' Goca Lazarević je sa 15 godina otišla kod maćehe, odakle je sa KARTONSKOM KUTIJOM na tramvajskoj stanici sedela i PLAKALA!

Pevačica Goca Lazarević je sa 15 godina otišla od kuće i to kod maćehine rodbine, ali kako su tamo imali sina jedinca nije mogla da ostane, tukao je, udarao. Pokupila je svoje stvari, sa kartonskom kutijom u rukama tražila tetku, a posle bezuspešne potrage sela je na svoju kutiju na jednoj tramvajskoj stanici i počela da plače.

U kuću Goce Lazarević dolazile su žene koje nisu mogle da zemene njenu majku, ali su pokušavale da pomognu, jedna od njih, njena maćeha, cenila je Gocin talenat i pokušala je da joj pomogne.

Zapravo sam ja želela da odem iz te sredine, iz te porodice. Sticajem okolnosti, ta moja maćeha je imala svoju rođaku koja je živela u Zemun Polju i stvarno mi je preporučila, rekla idi kod nje. Ja sam smislila, jer sam bila vukovac, mogla sam da idem u normalnu gimnaziju ili bilo koju školu u Gornjem Milanovcu, svega je bilo, ali ja sam izmislila školu koja nigde ne postoji, da ne mogu busom da idem, nego da odem odatle. Stalno sam želela da odem ali nikada dalje od Beograda, iz svoje Srbije. To je sad nešto što preskačemo, ali imala sam mnogo prilika da se odselim u svet, da dobijem vize, te boravišne razne, nikada i slovima nikada, ni dan-danas. I nisam želela, nisam htela da školujem decu u inostranstvu, da ne bi ostali tamo. Zašto to nisam radila, mogla sam, a ja sam im rekla možda sam sebična, ali vi ste sada zreli, završili ste fakultet, izvolite, idite gde hoćete. Ali ja sam gledala sad ta prva generacija i možda i tih polupismenih ljudi, kako sa tugom, kako im je deo njih je bio ovamo, a deo njih tamo. Jedino druga generacija, sledeća dece je bila srećna i ja nisam želela - kaže Goca.

- Putovala sam u to vreme se nije tako putovalo, a ja sam sa kud-om Ivo Lola Ribar u kom sam pevala, igrala putovala. Kada smo putovali po svetu, znači ja sam tako mlada u to vreme, to je bilo interesantno, videla sveta, ali nikada i nikada ni do sada nisam požela da živim van svoje Srbije, neko treba da živi ovde i treba da se držimo svog korena, svog identiteta i smatram da sam ispravno postupila. Ja smatram. Moja duša - ističe pevačica.

Sa 15 godina Goca Lazarević odlazi u Zemun Polje, rođaci žene koja je živela sa njenim ocem je prhvataju ali ne i njihov sin jedinac.

- A što se njih tiče, oni su me zaista prihvatili, međutim, dečak je bio ljubomoran jer je jedinac. I iako sam ja bila možda godinu i po starija od njega, ali meni je život sazreo pre vremena. Uslovi života su me naterali da sve gledam iz drugog ugla. Prosto me dete toliko nije trpelo da me svaki dan udarao i tukao. Ja sam to trpela jedno 15 dana, možda 20 dana, sada sam zaboravila. I onda mi je puklo samo jednom - kaže iskreno pevačica.

Goca se kaže ne seća da li joj je tada i govorio nešto "ali samo znam suština je bila da odem... Ne mogu sad da se setim detalja". On je samo želeo da više ne živi sa njima.

- Suština je bila da odem, da me tukao, udarao zato da bih otišla jer mu je smetalo što oni pridaju i meni važnost, što mi pokazuju pažnju, jer je ona bila namenjena samo njemu kao jedincu. Ja to jesam razumela, ja sam se negde sklanjala, ali jednog dana pukla su mi trpila, ja sam se samo okrenula, udarila ga, ja sam imala četrdeset i nešto kila, ali kad sam ga udarila, on je vrisnuo, mislim udarila sam ga u plećku, negde sam ga udarila jednom samo i on je vrišteći otišao i otrčao kod roditelja i oni su mi ljudi rekli: "Izvini on je naše dete, snađi se" i to je bilo, znate to sad izgleda srašno kad pričam ali ja nemam pojma, ja nisam imala vremena da razlažem i da razmišljam koliko je to strašno, ja sam samo znala da u tolikom Beogradu ja sad moram negde da idem. Nemam ni para, nemam ništa - kaže Goca Lazarević.

Tada je uzela kartonsku kutiju u koju je spakovala sve svoje stvari i knjige i krenula u potragu za tetkom za koju je znala da radi u jednom bifeu.

- I, uzimam jednu kartonsku kutiju sa kojom sam došla, vezanu kanapčetom. Unutra su bile knjige i par stvarčica koje sam imala. Ja znam da moja tetka negde radi i živi kod Liona. Ja sam išla u školu, to je bila druga ekonomska, tetka je radila u bifeu, to je kao što su sada kafići i ja krenem da je tražim. To su bili tramvaji i ja dođem, od jednog do drugog, ali nema tetke. I ja sam sela na onu kutiju na jednoj tramvajskoj stanici i plačem. I ne znam, gde da je tražim, ne mogu više - priča Goca Lazarević.

Iako je od tada prošlo mnogo godina Goca kaže da se nikada nije vraćala u ta sećanja i u te gorke trenutke koji su joj se dešavali u životu.

- Znate šta, nekako sve do skoro, ali recimo do pre 15 godina, ja se uopšte nisam vraćala unazad, ako možete da me shvatite. Ja sam samo znala da sebi postavljam ciljeve, zadatke, rad, red, disciplina, iako sam ja nasmejana, iako ja delujem tako jako opušteno, ljudi ne znaju kakvu ja rampu zapravo imam za to, onda delujem svima nekako lako dostupna i tako, Goca sve leprša, ona je površna, a ja sam zapravo osoba koja je jako odgovorno išla kroz svoj život. A moglo je da bude drugačije jer moj otac nikad nije došao da vidi gde mu je ćerka, gde je to ona. Jednom sam ga pitala, on mi je rekao: "Šta imam da pitam, ti znaš zašto sam te ja poslao tamo. Ti dobro znaš zašto sam te poslao". Jer on je dobro znao mene, to je tačno. On je mene poslao da se ja školujem - kaže pevačica.

