NAKON ŠTO JE SNIMIO DUET SA GOCOM TRŽAN, PRINC OD VRANJE progovorio o pevačici! Evo šta voli kod nje!

Uputio lepe reči na račun koleginice.

Pevač Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje, gostovao je u jednoj emisiji gde je komentarisao njegovu novu pesmu i duet sa poznatom pevačicom Gocom Tržan.

- Mislim da je to najuspešniji projekat regiona s obzirom na to da je došao do celog regiona i da je hit na radio stanicama. Mislim da će ta pesma tek da se sluša. Pesme koje Goca Tržan objavi kako vreme ide više se slušaju. Činjenica da je Goca u tom duetu čini sve to većim i daje meni priliku da dođem do neke publike do koje nisam imao prilike da dođem - rekao je pevač i dodao:

- Goca je stvarno super. Ima malo istaknutiji karakter, ali ja volim to. Mislim da to zavisi od osobe do osobe. Nekome to legne, a nekome ne. Ali ja volim da kažeš kako stvari zapravo stoječ.

Autor: Pink.rs