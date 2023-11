'TRIDESET GODINA JE U KOLICIMA' DADO POLUMENTA OTVORENO O NEPOKRETNOJ SESTRI: Prvi put otkrio kako im je jedna greška promenila život!

Dado Polumenta jako je vezan za svoju porodicu, posebno za sestru Dajanu koja ima zdravstvenih poteškoća.

Pevač je nedavno kroz suze progovorio o njenom stanju, istakavši da je mnogo naučio o životu od nje, iako ona ne govori. Dajana je rođena kao i svaka druga beba, kao normalno dete.

Sa tri meseca je imala unutrašnju temperaturu 42 kada su joj doktori dali pogrešnu injekciju i paralizovali su joj šezdeset posto mozga.Od tog momenta su počele da joj otkazuju funkcije i mišići.

- Zadnjih, pa eto da kažem, trideset godina je ona u kolicima. Ne postoje reči kojima bih mogao da opišem tu bol i patnju, ne moju koliko od mojih roditelja i kroz šta je ona prošla. Jako je teško stvarno pričati o ovim stvarima i nikada nisam imao priliku da pričam o tome - kroz jecaje je rekao Dado.

Pre nekoliko dana pevač je organizovao promociju albuma, kada se dotakao Dajane i otkrio da ona, nažalost, ne može da čuje njegove pesme.

- Sestra nažalost ne čuje... Ona reaguje... po sećanju nekom kada smo bili mali kada je bila u boljem stanju. Seća se mene kada bih je šminkao, češljao, seća se moje energije, kada god ja dođem, pita me da pijemo kafu, da zapalimo cigaru, a to u njoj probudi neki adrenalin i automatski povezuje to sa periodom kad smo bili deca. Ona od drugog meseca ima paralizu mozga... To je jedna jako teška priča - rekao je Dado.

- S druge strane, zahvaljujući njoj smo mi kao članovi njene familije dobili zaista nešto specijalno u životu. Neku dobrotu, čistoću, lepotu, što može takvo jedno dete da ti donese u život. To je bezgrešno stvorenje i kad rasteš s takvom osobom, poprimiš i ti njene epitete i budeš osoba koja razume nekog ko ne priča, ko ne čuje. Meni je mnogo pomogla u životu - rekao je pevač.

Autor: Pink.rs