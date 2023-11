ŠOK PRIČA! Prijin deda pokušao da UBIJE njenog OCA, a evo i zbog čega! Došlo i do pucnjave!

Aleksandra Prijović prethodnih meseci, otkako je izdala album, a potom napunila tri Arene u Beogradu, pa tri u Sarajevu, a prodala i pet u Zagrebu, doživljava neverovatan uspeh o kojem nije mogla ni da sanja.

Nadmašila je i najveće zvezde, a jedino je boli što uz nju nije njen deda Bora, da mu srce bude puno. Pošto je njena majka Borka mnogo radila ne bi li je prehranila, ona je najviše vremena provodila upravo sa dekom, u čijoj su kući u Hrvatskoj i živele. Nažalost, Aleksandri je deda preminuo pre četiri godine. Bora je svojevremeno za Svet ispričao da je pokušao da ubije Aleksandrinog oca Nedeljka jer je ovaj navodno hteo da ga pokrade.

- Ja sam nju podigao. Otac joj nikad ništa nije kupio u životu. Njena majka Borka se rastala od njega zato što je svetski lopov. Krade i pljačka sve. Jednom sam pucao u njega zato što mi je krao novac iz kuće. Pištoljem sam ga isterao iz doma, na kapiju. I sada ih je ostavio bez ičega. Po ocu sam Rom a po majci Srbin. Jedan je počeo da ga tuče zbog toga, a onda sam mu sekirom odsekao nogu i ruku, krv je lila ulicom u Belom Manastiru. Iskrvario je do bolnice. Ubio sam ja dvojicu tada. Četrnaest godina sam proveo na robiji - pričao je deda Bora nekoliko godina pred smrt, a Aleksandra je i tada govorila da deda ne zna šta priča jer je dementan, pa mu to nije ni uzela za zlo.

- Moj deda govori nepovezane stvari, danas kaže nešto, sutra ne zna šta je rekao. Čovek ima više od 70 godina. Iako su mu odsekli nogu, on i dalje pije, imao je moždani udar. Deda mi je Rom, baka nije. Filip i Brena to znaju i ne smeta im. Ponosna sam na svoje poreklo. Deda lupeta i da je ubio nekoga. Tatu je povredilo to što je rekao da me je ostavio kada sam bila beba, a istina je da su se razveli kada sam imala tri godine. Ali, ja se redovno viđam s ocem. Jedino što je tačno je da nisam završila srednju školu, ali planiram da je završim vanredno - priznala je pevačica svojevremeno.

Kada je deka Bora umro, Prija se emotivnom porukom oprostila od njega i priznala da je bila izuzetno vezana za njega.

- Mili moj dekice, otišao si mi juče... Mnogo ćes mi nedostajati... Ne mogu da ti opišem moju tugu i bol... Nadam se da ti je tamo negde bolje i da te anđeli čuvaju... Voli te tvoja unuka najviše na svetu dekice moj... Zauvek.

Autor: M.K.