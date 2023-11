'ON JE INTERESDŽIJA!' Bivša zadrugarka bez dlake na jeziku dala svoj sud o odnosu Miljane i Zole, pa otkrila svoje PROGNOZE kada su njih dvoje u pitanju! (VIDEO)

Ne štedi!

Voditeljski dvojac Stefan Kandić Kendi i Stefan Milošević Panda večeras su u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji ugostili bivšu zadrugarku Milicu Dugalić.

Milica se ovom prilikom osvrnula na odnos Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole.

- Oni nisu bili lagani ni kada su se najžešće voleli, njihov način komunikacije je takav. Što žustrije, što energičnije, i onda kada su se najviše voleli, najviše su se vređali i svađali. Miljana je neko ko voli Zolu, ustvari ona nije ni znala da je ona Zolin odabir od kako je ušao. On je znao ko može da ga vuče na leđima. Njegov način komunikacije i ponašanja je takav da se vidi da je stabilan u svemu što se radi i smatra da je pravi ispečeni rijaliti igrač. On je interesdžija, a golica ga ono što je podelio sa Miljanom i to ne samo u rijaliti programima, nego i van njih - rekla je Milica.

- Da li će se oni pomiriti - pitao je Panda.

- Mislim da će oni imati neke se**ualne veze i da će biti u situaciji da jedno drugom zagorčavaju život - rekla je Dugalićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.