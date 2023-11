PEVAČICA PREŽIVELA HOROR NA NASTUPU: Došao je s oružjem, morala sam pesmu da otpevam 15 puta zaredom!

Hrvatska pevačica Renata Končić Minea domaću publiku osvojila je pesmom "Rano", koja je postala evergrin numera.

Skoro da ne postoji nastup, gde ovu pesmu ne možete čuti, a Mina je nedavno gostujući na jednoj hrvatskoj radio stanici, otkrila šokantni podatak iz karijere.

- Imala sam koncert i u jednom momentu je nastala nekakva gužva, ludnica i pojavio se jedan gospodin koji je imao oružje u rukama... Nezgodna je situacija bila, meni kao curi, devojci koja se tada verovatno bojala vlastite senke... To je zaista bilo vreme kada smo morali da pazimo na sve, ja sam imala ljude koji su me čuvali, tada su redari odradili svoju glavnu priču. Uglavnom došao je s oružjem, to je bilo u prvom planu, a ja sam morala da pevati "Vrapce i komarce", a ne znam dal’ sam ih pevala 15 puta zaredom?! -rekla je Minea.

Renata Končić Minea devedesetih godina harala je muzičkom scenom, i mnogi je pamte po hitu "Rano", ali je u jeku popularnosti donela odluku da se povuče nakon što je doživela saobraćajnu nezgodu.Naime, ona je doživela udes kada se vraćala sa jednog nastupa pre više od 10 godina, a posle toga više nije želela da nastupa.

- Doživela sam saobraćajnu nesreću kada sam se vraćala s tezge u Mariboru i oko pet ujutro pokušala izbeći auto u kojem je vozač zaspao za volanom. Udarila sam u stubiće sa strane, automobil se prevrnuo tri puta i završili smo u jarku. Samo čudom smo ja i moje plesačice preživele i to čak bez ozbiljnih povreda, samo s modricama i ogrebotinama - ispričala je Minea za hrvatske medije i dodala da su joj psihičke posledice bile daleko teže.

Pevačici je trebalo dve godine da se oporavi i reši depresije i anksioznosti koja je nastupila nakon ovog događaja. Nije je bilo na sceni, a kako je rekla, u tom periodu najveća podrška bili su joj roditelji i prijatelji.Pomogli su joj i lekovi i psihoterapija, međutim zbog lekova se ugojila 15 kilograma, a danas sve oduševljava svojim izgledom.

Autor: Pink.rs