Anitina majka Angelina van sebe je posle noćašnjih dešavanja u "Eliti", kada je njena ćerka stavljena na stub srama zbog tajnih prepiski sa Mateom Car, zbog čega Jovana Tomić Matora hitno traži razvod. Mnogo se toga saznalo noćas o odnosu Anite i Angeline, ćerke i majke, spekuliše se o njihovom navodnom "tipovanju" Matore i planu da joj otmu novac, o čemu je Angelina kroz suze govorila za Pink.rs.

- Ne znam šta da vam kažem, toliko mi je loše, od sinoć sam na lekovima. Toliko pljuvanja po meni, neistine o meni, stvarno nije okej, jer niko ne zna moju stranu priče i šta sam ja proživela, šta je meni ona sve priredila! Sinoć sam plakala, završila u hitnoj! Došlo mi je da dođem kolima tamo, da im j*bem mater svima! Ne krivim Đedovića i sve te ljude koji pljuju po meni, jer ne znaju moju stranu priče, oni su čuli samo to što je Anita prenosila Matoroj. Ustvari, ništa od toga nije tačno - počela je za Pink.rs priču Angelina, Anitina majka.

Kaže da nije istina da je odbila da čuva unuka dok joj je ćerka u "Eliti" samo zato jer joj je Matora za Anitino dete ostavila "samo" 500.000 dinara, a ne blizu 560.000 dinara, koliko iznosi 5.000 evra.

To nije istina! Ja sam samo rekla:"Anita, dugujem 5.000 evra, pod kirijom sam, u kreditima, stigla mi je kazna od 1.600.000 dinara, ne znam kako ću"! Verujte mi, nemam za hranu, frižider mi je prazan, ne znam gde ću i šta ću! Rekla sam da ne mogu da prihvatim da čuvam, da moram da odem preko negde da radim, da se čupam iz dugova... To je jedini razlog! Kako ću ja da čuvam dete bez para?! Prošle sezone se, verujete mi, dešavalo da nemam detetu mleko da kupim! Sad pričaju da je dete agresivno, da ujeda... Verujte mi, on je prepametno dete, dete za poželeti! Od kakvih je roditelja, zlatan je. Samo se bojim da ga socijalno ne oduzme, jer je Anita radila sve šta je radila, nije podobna za dete, a nije ni otac... Matora nikada nije htela mene da sasluša, da čuje moju stranu priče, već je uvek slepo verovala Aniti.

Angelina kaže da živi teško, da ju je ćerka uvalila u dugove.

Ja nisam podržala ni da Anita prvi put uđe u Zadrugu, ali ona je takva, kad nešto reši ide glavom kroz zid. Ušla je tamo, pravila svakakva s*anja... Ja sam samohrana majka, živim kao podstanar. Primam platu 47.000 dinara, radim fizički posao, tovarim kamione. 47.000 dinara primam, a kirija, računi, kredit koji imam... Troškovi su mi 58.000 dinara. Gde je hrana, gde je sve ostalo?! Prvi put je otišla, ostavila me bez dinara, pritom mi ostavila dete da joj čuvam. To je moje unuče, volim ga više nego išta na svetu, život bih mu dala, ali... Otišla je Anita u rijaliti, izdržala sam, a ona mi je vezala ruke, da ne mogu da nađem dodatni posao, moram dete da čuvam. Napravila je tolika s*anja tamo, izašla bez prebijene pare. Prošle godine, kakva god da je bila, pozajmila sam hiljadu evra za njen rođendan, i dan danas nisam vratila. To sam uradila da se ne izdvaja tamo od drugih, iako nije zaslužila, uzme li se u obzir šta je sve radila. Pod kirijom sam, u tolikim dugovima da ne znam šta ću. Meni je sada stiglo da platim 1.600.000 dinara u roku od 15 dana! Sin mi je napustio Vojnu gimnaziju, to mora da se plati! Jovana i Anita to znaju, u kakvim sam g*vnima i problemima. Radim u firmi, tovarim kamione, posle toga čistim, idem po njivama. Vikendom, umesto da se odmorim, ja berem krastavce, radim sve moguće. Jovana nikada nije htela da me sasluša, da joj otvorim dušu i kažem kako je, nego je slušala Anitinu stranu priče - kako sam ja loša, kako neću da joj čuvam dete, ko zna šta sve tu ima - kroz suze priča Angelina.

Kaže, takođe, da nije istina da je u potpunosti podržala vezu, a potom i brak Anite i Matore.

- Ni to sa Jovanom nisam podržala, to niko ne bi podržao, ali opet sam gledala, znajući Anitu - od dva zla, biraj manje zlo. Meni Jovana ništa nije kriva. Ona je takvog opredeljenja i to je to, meni je kriva Anita, ali podržala sam je jer, znajući kakva je ona, bolje mi je da bude sa njom, da budem mirna, nego da se smuca sa ko zna kim.

Priznaje da je istina da je lično upozoravala Matoru da joj je ćerka (Anita) zlo.

To sam slala jer znam na šta je sve spremna Anita. Ona je bila normalno dete do trenutka kada se uhvatila sa ocem njenog deteta. Išla je u školu, završila kurs za šminkanje, sva deca su mi normalna, a pakao počinje kada se ona uhvatila sa njim. Gledala me je kako čupam kosu s glave, u hitnoj me oživljavaju tri puta... Gleda kako umirem, ništa, ona nema reakciju. Anita, on se drogira, ovakav je, onakav, ona - ma ništa! U SUP-u joj pokazuju njegov dosije, droga, krađe, prebio majku, lični opis joj promenio, ona sve to gleda i ništa, baš je briga. Pokušala sam to da sprečim, nisam mogla, zvala sam i njenog oca, nije hteo. Rekao je:"Mene ona ne zanima, ja se odričem nje". Kada treba da se čupa iz kandži narkomana, on je se odriče. Tada sam i ja digla ruke, pustila sam je, otišla je kod njega kući, tukao je i maltretirao... Odem, uzmem je, ona modra cela. Dovedem je kući, budim se usred noći, nje nema. Na kraju je mene optužila da sam kriva, kaže:"Da ti meni nisi branila, ja bih sama videla ko je, šta je i na vreme bih se povukla" - objašnjava ona.

Ćerku je najstrašnije osudila zbog svega što je priredila Matoroj iza leđa.

U to nisam bila upućena, ali kad se potegla ta tema, oko tih prepiski, u startu sam znala da je to sto posto tačno, sigurna sam bila u to. Nije ni Jovana zlatna, da se razumemo, ali ako ti je pružila sve, svadbu iz snova, na šta to liči?! Odakle ti smelosti da uradiš nekome nešto tako, još na dan venčanja?! Sve ti je pružila, obezbedila, uživala si sa njom, i ti tako nekome nešto da uradiš?! Što se tiče Anite, slobodno nek je linčuju, ali zašto mene, zašto ja da se provlačim?! - pita se Anitina mama.

Autor: D. Tanasijević