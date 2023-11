NOVI DETALJI! Zolin prijatelj otkrio šta je Čolić rekao Miljani PRE ULASKA u ''Elitu'', a evo šta ga je on posavetovao! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljski dvojac Stefan Milošević Panda i Stefan Kandić Kendi večeras su putem viber uključenja u novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, porazgovarali sa prijateljem Lazara Čolića Zole, Ivicom Artmagićem.

On je na samom početku razgovora otkrio šta je posavetovao Zolu pred njegov ulazak u "Elitu".

- Savet je uvek isti, samo što je džabe njega savetovati, on ide po svome uvek. Rekao sam da se što više druži sa Miljanom (smeh), šalim se. Rekao sam mu da ne ide tamo gde mu glava može "puknuti" olako. Ima ona stara izreka: "Vuk dlaku menja, ali ćud nikada". Verujte mi da ne znam šta je on dobro našao u toj njihovoj ljubavi. Kada bih uporedio negativne i dobre strane Miljane Kulić, ja ne znam da li ima 20 odsto pozitivnih strana Miljane Kulić, ali se on opet vraća. Baš pratim "Elitu" i nekako sam stekao dojam da će joj se vratiti - rekao je Zolin prijatelj, te je dodao da mu je Zola priznao da se čuo sa Miljanom:

- On se čuo sa njom, rekao mi je to pred ulazak. Tražila mu je da budu zajedno, ali mi je on rekao da je njoj rekao da će biti stroga distanca, da više ni zbog prijatelja, a pogotovo zbog svoje majke više neće biti da se ne bi dešavalo sve što se već desilo, da ne nabrajam - rekao je Ivica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs