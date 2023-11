SKANDALČINA! KEBA ZABRANIO PEVAČU DA PEVA NJEGOVU PESMU, A ON ŽESTOKO UDARIO NA NJEGA: On je krao, treba da ga je SRAMOTA!

Milan Petković na Instagram profilu objavio je niz storija na kojima je imao potrebu da obrazloži zbog čega je kolega Dragan Kojić Keba uklonio kaver koji je snimio na njegovu pesmu ,,Ti hodaš sa njom".

Petković je na Jutjub platofrmi objavio video i kaver sa Kebinom pesmom, ali je folker brže bolje reagovao i ukinuo mu numeru zbog prava.

U šoku šta se desilo, Milan je objavio da je Keba takođe, kako tvrdi on, ukrao pesmu od originalnog izvođača, sa kojim je stupio u kontakt. Tim povodom portal Republika pozvao je Milana kako bi proverili ove navode, a on se odazvao i otkrio o čemu se radi:

- Ispao je problem sa Kebom i sa pesmom za koju tvrdi da je kompozitor, a nije. Ja sam snimio kaver iz najbolje moguće namere, prvenstveno što volim njegovu muziku, tu pesmu, hteo sam da malo pesma, budući da je izašla pre 12 godina, ljudi su malo zaboravili na nju, pa sam hteo da zaživi, niti da mu je otmem, nego kaver, obradu na tu pesmu, iz najbolje namere, ljudi znaju da ja volim to da snimim, dosta pevača mi je dalo prava na to. Amar Gile mi je dao prava. Ali eto, Dragan je hteo da ispadne malo pametan, pa je meni udario strajkt, skinuo mi je pesmu sa Jutjuba, on je pesmu ukrao, ja sam igrom slučaja saznao čija je pesma. U kontaktu sam sa tim glavnim izvođačem, originalne pesme, dečko je shvatio da je pokraden, on je shvatio da je pokraden i od Kebine ćerke, od istog čoveka, radi se o pesmi ,,Fatalna i plava" - govori Milan pa nastavlja:

- Ja nisam neko ko voli dramu, ne želim da napravim u neku svoju korist, ja sam uložio dosta novca u ovo, snimanja u studiju, da bi Keba došao i skinuo pesmu, a nije njegova pesma, ja poštujem svačija prava, voleo bih i da mene neko poštuje. Smatram da ako sam ja tu snimio pesmu, prošlo je, zašto neko ne bi snimio kaver? Ja nisam neko ko je svoju karijeru gradio na dramama, ja ne želim ovakav marketing, ali sam puno novca uložio u ovaj kaver. Kad nešto nije njegovo, nema prava da polaže prava na to što nije njegovo. A Draganu želim da poručim da treba da ga bude sramota za takvu karijeru, da se bavi ovakvim stvarima, smatram da treba da sedi kod kuće, da peca ribe, da provodi vreme sa porodicom, da se zeza, da uživa u plodovima rada koje je ubrao, a ne sa ovim stvarima.

Autor: Pink.rs