Miki Đuričić, dugogodišnji prijatelj Jovane Tomić Matore, šokiran je noćašnjim dešavanjem u "Eliti", kada je saznala da joj je supruga Anita bila neverna i na dan njihovog venčanja drugoj devojci, hrvatskoj TikTokerki Matei Car, slala eksplicitne fotografije i ljubavne poruke.

- Ja nisam prisustvovao tom venčanju jer sam imao obaveze, žena je trebala da mi se porodi. Kada me je Matora pitala šta mislim o svemu tome, rekao sam joj:"Ako si ti srećna, srećan sam i ja", jer je njoj teško objasniti, zamislite da sam ja njoj... Neko kaže da pravi prijatelj treba da kaže istinu, a to kad kažeš ostaneš bez prijatelja. Nisam hteo da se mešam, jako je zaj*bano to reći nekome ko voli, ko je zaljubljen. Nezgodno je, stvarno, iako sam sve to video. Naravno da Anita nije devojka za nju - priča Miki, koji se osvrnuo na Anitino učešće u šestoj sezoni "Zadruge".

Bila je ludo zaljubljena u Marka Markovića, u to nas ubeđivala sve vreme, pa se na kraju smuvala sa Zolom, imala seks sa njim, kao, iz inata. Kako to iz inata?! Na kraju se ona zaljubila kao u Matoru, iako nije imala gej iskustvo, a Matora joj otvorila oči. Mislim da je ta devojka spremna na sve da bi bila popularna, u rijalitiju, ko zna šta sve... Ima pravo, ali ona se pravi luda! Gledam sada na Jutjubu, Matora leži, uzima lekove za smirenje, a ona tu hoće kao nešto da objasni... Znate šta je problem?! Kada je neko glup, a bezobrazan, to je najgora kombinacija, to je ona. Bilo nam je žao nje na početku, ali iskreno da kažem, s*re mi se više od tih tužnih priča.

Kriva je, smatra, Matora.

- Matora je sama kriva što bira takve devojke, pa joj se sve to obija o glavu. Ona je srčani bolesnik, jako mi je žao i baš mi je teško da je gledam ovakvu. Ne znam šta bih joj rekao. Jako ružna stvar se desila, a većina nacije je to znala, da od toga nema leba.

Na pitanje da li misli da je Anitin motiv za brak sa Matorom bio novac, Miki kaže:

Matora mi je rekla da Anita nije imala nikakvu novčanu korist od nje, da joj nije tražila pare, ali imala je jedan lep, udoban život kraj nje. Bezbrižan, nije razmišljala ni o čemu. Matora je specifična osoba, teško joj je reći:"Šta ćeš sa ovom, ova nije za tebe, ovakva je, onakva", ona bi se tu naljutila, u stanju bi bila da se pobije zbog nje. Matora kada se zaljubi izgubi razum, jako mi je žao zbog svega što se dešava, ali sama je kriva. Nije mala, proživela je to sa dve-tri devojke, obilo joj se o glavu... Nije mala da veruje u te priče, da može klinka da te obrlati... Doduše može, emotivno je nestabilna, ide srcem - kaže Miki, a na pitanje da li će doći do pomirenja Matore i Anite, kaže:

Nadam se da je ovome kraj, ako je to sve istina, a očigledno jeste. Međutim, šta god ona da uradi, ako je srećna, neću se mešati. Možda neko voli to, imate ljudi koji mogu da pređu preko svega i svačega. Da je bilo ko drugi u pitanju, možda bih drugačije odgovorio, ali Matora je jako specifična i nikad se ne zna. Moj savet joj je godinama isti, pošto je biseksualka, da nađe muškarca, da se ostvari kao majka i da promeni svoj život - zaključio je Đuričić.

Autor: D. Tanasijević