'ZOVITE HITNU!' Ceca se uplašila da je Bosanca udario ŠLOG, Mili vikao iz sveg glasa! DIGLA SE FRKA U ZVEZDAMA GRANDA!

Duel Đorđa Stošića (25) iz Prokuplja i Farisa Mahinića iz Mostara izazvao je opšti haos u „Zvezdama Granda“, a sve zbog merenja vremena stručnom žiriju, tačnije novog pravila od 30 sekundi koje je od ove sezone uveo Saša Popović. Iako je ovaj duel odavao utisak da će biti dobar, žiri je na kraju ipak bio u dilemi šta da radi sa kandidatima. Zamerki je bilo mnogo, mada je Faris pobedio sa 5:2.

-Ne znam za koga da glasam jer su obojica bili joši. Kandidat broj jedan mi je simpatičan, sladak jedan bucko, ima lep osmeh i energiju. Mislim da je odabrao pogrešne pesme i nekako je nesnađen na sceni– rekla je Marija za Đorđa i poručila mu:

-Malo da se sabereš pod hitno. Imaš lepu boju, lep vibrato, može to mnogo bolje. Nije ovo kafić, klub, kafana, to mora mnogo temeljnije!

Popović je istakao da mu je Marija sumnjiva i da je nemoguće da baš tačno u 30 sekundi sve kaže, što je izazvalo polemiku.

-Vežba bre kući! Sedi i Hak (prim.aut pas) joj pali, gasi taster- dodala je Viki, a zatim istakla da je Faris bio bolji u prethodnom krugu, dok je Đorđu rekla da je pevao više tezgaroški, da mu za scenu fali malo više šlifa i da može mnogo bolje.

Ana Bekuta je prokomentarisala da Đorđe ima lepu energiju, ali da mu je hendikep što peva iz grla i ne uzima dovoljno vazduha, dok je Farisu zamerila nedostatak borbe.

-Mekan si mi u ovim pesmama, to se nije toliko primećivalo u sevdalinkama. Nedostaje ti ataka, snage u pevanju., Inače, ne verujem Saši kako meri ovo vreme, pa moram sama to da radim. Merim jer me je ranije stalno prekidao – rekla je Ana.

Ceca Ražnatović smatra da je Đorđe odabrao pogrešne pesme, ali da ima potencijal.

–Volela bih da budeš kod mene u timu, znala bih tačno šta treba da uradim sa tobom i tvojim glasom– dodala je.

Saša Popović je pohvalio žiri što je naučio da u 30 sekundi prokomentariše oba kandidata, što je podstaklo Dragana Stojkovića Bosanca da počne sporije da priča.On je prvo počeo da izgovara rečenice po slogovima, nakon čega je Ceca konstatovala:

-Misliće ljudi da te je udario šlog, čoveče!

Svi u studiju su se nasmejali na Cecinu opasku, a Marija poentirala tvrdeći da samo još to nisu imali u emisiji

.-Njega je udario šlog, samo što on to još ne zna. Nisu mu još javili- rekao je Popović, a Mili sa osmehom poručio:

-Zovite hitnu!

Završnu reč dobio je mentor koji je nahvalio svog kandidata.

-Ima toliko jednu lepotu u glasu, toliko ga je milina slušati. Jedva čekam da počemo da radimo, da sve te rupice pozatvaramo i da raznesemo sledeći put- konstatovao je Mili za Farisa koji je prošao direktno u naredni krug.

Saša Popović upitao je Đorđa da li ima nešto da kaže, a takmičar se zahvalio žiriju, a zatim otkrio zbog čega u prvom pojavljivanju nije mogao da da svoj maksimum.

-Ne volim opravdanja, ali sam pod prehladom već par dana. Ovo nisu bile originalne intonacije, morao sam da spustim zbog prehlade– rekao je takmičar.Žiriju je bilo jasno o čemu se radi, nakon čega je poručio Đorđu da da sve od sebe u baražu.

