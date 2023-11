Voditelj za sutra najavio brojna iznenađenja!

Harizmatični voditelj Milan Milošević ponovo je postao deo ružičastog jata, a na TV Pink vratio se u velikom stilu. On je sada gostujući u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' otkrio detalje sutrašnje spektakularne noći, ali i koje emisije će još voditi u najgledanijem rijalitiju ''Elita''.

- Osećam se kao da nikad nisam ni išao. Mislim da će unutra biti različitih reakcija, želim da povratim autoritet koji je neophodan. Ja sam radio pet sezona. Priželjkivao sam, kad sam prvi put seo za crni sto, ja sam mislio da sanjam. Ostvario sam svoj san - kaže Milan i dodaje:

- Sutra Gori Balkan, 22 časa, TV Pink, Pretres s Milanom i kreće ludilo. Sutra sledi i vanredno ubacivanje posle kog više neće biti isto, taj ulazak promeniće tok rijalitija. Sutra odmah strogo. Falili su mi zadrugari, sad se kaže elita, ali dobro. Pored ''Pretresa'' radiću i ''Pitanja gledalaca'' sredom i petkom nastavak ''Gledanja snimaka'' - kaže voditelj i dodaje:

- Majka mi je rekla kad sam se vratio na Pink: ''Sad mogu sine na miru da umrem!''. Ona mnogo voli da gleda Zadrugu i baš sam joj falio tamo - kaže Milan i otkriva ko je po njegovom mišljenju najviše profitirao od ''Zadruge'' i iskoristio svoje potencijale.

- Mislim da su najvieše potencijala iskoristili učesnici prve sezone Zadruge. Tu su Teodora Džehverović, Kija, Sloba, Đedović, Luna Đogani... Nisam u konfliktu s Đedovićem, došli smo iz iste medijske kuće, mislim da će se on obradovati kad me vidi, jer znam da on misli da sam ja najbolji - rekao je Milošević i dodao:

- Ima i mnogo onih za koje sam mislio da su super, a nisu iskoristili, ne znam da li je to trenutak ili sudbina. Ja sam kao novinar ušao u Zadrugu u momentu kad sam u tome bio najbolji - otkrio je voditelj i dodao:

- Malo me i plaši koliko mi ljudi piše. Ne mogu da verujem da me toliko vole, i ti koji me ne vole mi pišu... Uglavnm nisu ravnodušni. Bilo je poznatih za koje sam očekivao da će se javiti, ali neću da imenujem.

Autor: Pink.rs