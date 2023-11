'VESNA SE NIKAD NIJE SMEJALA...' Nikolija Jovanović otvorila dušu o detinjstvu, ljubavi sa Reljom i sramoti zbog majčine profesije: Nisam dozvoljavala...

Nikolija Jovanović progovorila je o detaljima iz života od najranijeg detinjstva pa do danas kada je već odrasla osoba i majka.

Rođena je u Zagrebu, "jer je baš tamo bio najbolji doktor", a njena majka Vesna, koja je veoma teško zatrudnela, morala je osam meseci da miruje kako bi trudnoću do kraja iznela.

- Tako da su ona i moj otac odlučili da se ja rodim u Zagrebu i tamo je ležala pred, koliko znam, rasprodate turneje u Americi, Australiji u tom trenutku - kaže Nikolija.

Iako je rođena u Zagrebu kaže da je na Vračaru odrasla i da je to njen zavičaj i tu je i dan danas, a ističe da je tada bila "nežnica koja je terala inat".

- Bila sam nežnica. Nekada sam znala da teram inat, ali sad iz ove perspektive mi je jasno da je to samo dete koje privlači pažnju roditelja, na ovaj ili na onaj način - govorila je Nikolija.

Razvod roditelja je "razneo"

Roditelji su joj se u jednom trenutku rastali, a njoj je razvod veoma teško pao.

- Mene je raznelo. I onda uvek sebi kažem ne budi razmažena, neko nema roditelje, neko nema kao, Relja, on je ostao bez oca i sigurno mu je bilo mnogo teže nego meni, kao i mnogima, ali meni je teško palo. Sreća, na Vračaru su kupili nekretnine da budu ulica ispod ulice i onda su mi uvek govorili, bar ne moraš da ideš daleko. Ali da, uticalo je na mene dosta, imam ogroman strah od napuštanja, nesigurnost, nepoverenje u ljubav u zajednicu generalno i mnogo mi je trebalo rada na sebi da promenim taj patern koji sam naučila, koji sam gledala. Da izađem iz tog okvira odrastanja i da ja probam da napravim drugačije - kaže Nikolija.

Nikolija je u jednom trenutku "želela da bude siromašna", to je kao mala jednom prilikom ispričala i Dinu Merlinu.

- Kad sam bila jako mala, skupljala sam mrvice sa stola kod bake i ona mi je rekla: "Nemoj da skupljaš mrvice, slučajno, bićeš siromašna, ne valja", a ja pomislim u sebi, pošto sam uvek imala dva stola, dve kuće, jao što bih ja volela da budem siromašna i da imam jednu sobu i jedan ormar... I onda mi je Dino rekao: "Nastavi da skupljaš ceo život mrvice i zauvek ćeš biti bogata" - priča Nikolija.

Za Dina Merlina, tačnije njegovu pesmu, vezuje je i Relja.

- Tek kad smo se upoznali bili smo u jednom kafiću i sedeli smo jedno preko puta drugog, tek upoznati i jako zaljubljeni i on je pružio ruku i krenuo je da kaže, da peva: "A još bih s tvojih dlanova...", a onda sam ja dodala: "Vode popio" - priča Nikolija.

O početku Nikolijinog i Reljinog zabavljanja Relja je nedavno pričao, a pevačica se sada nadovezala.

- Iskreno, u tom trenutku sam samo razmišljala kako živa da stignem kući pošto je bilo dosta filmično - kaže Nikolija koju je Relja jurio kolima:

- Da, mislim nije on mene jurio, ja sam bežala. Ja sam bežala, to mi je nekako bilo jako koketno i zabavno u tom trenutku, ali pošto je on jako dobar vozač, to je izgledalo kao na filmu, kao pravo jurenje kolima. I sećam se da sam uspela da pobegnem negde nekim uličicama kod Vojvode Stepe, ne znam ni ja kako sam došla do tamo. Pobegla sam te večeri. Našli smo se sledeće, kad sam ja njega zvala. Tako da, bilo je malo muškog, a bilo je malo i ženskog starta. A sledeće večeri sam ga zvala da me pokupi.

Prvi poljubac sa Reljom ima veze sa Vračarom

- Malo iznad Vračara se desio i traje evo deveta godina - kaže Nikolija.

Majka, Vesna Zmijanac, se kod kuće nikada nije smejala

A pre nego što je u njen život ušao Relja, živela je kao mala ponekad nestašna devojčica koja i danas nosi ožiljak na licu jer je mislila da je Pohakontas. Ipak, pošto su roditelji bili razvedeni nije bilo lako da njena majka, koja je uvek morala da bude nasmejana jer je bila jedna od najvećih jugoslovenskih zvezda, podiže ćerku i bude uvek raspoložena.

- Da, nikad se nije smejala. Retko kad možete da je vidite nasmejanu i pošto ja nekad znam da imam tu facu kao da mrzim ceo svet, a ne da ne mrzim nego uopšte tu emociju ne posedujem u sebi, a imam tu neku nadrndanu facu koju ona nije mogla da podnese jer je u stvari verovatno videla sebe u meni. A onda kad sam malo sazrela to sam joj prebacila: "Kako očekuješ od mene da budem nasmejana kad si ti...", a onda mi je ona rekla: "Ali ja ceo život, dobro veče, dobro došli". I od tog dobro veče, dobro došli, toga nije bilo onda kod kuće, nekako kao da se istrošilo na tim silnim koncertima, nastupima i emisijama - priča iskreno Nikolija.

Majka i otac su bili podeljeni kada je Nikolija u pitanju, otac je, kaže, bio zadužen za školstvo, a majka za zdravstvo.

- Uspeli su oboje, moram da kažem, pošto sam diplomirala na međunarodnom biznisu u Atini i ostala zdrava. Jer majka je tražila samo dve stvari, da budem zdrava i srećna. I sad to deluje banalno, ali to je najteže, ostati zdrav i srećan - priča Nikolija.

U školi nije pravila probleme, bila je kaže dobar đak.

- Bila sam odličan đak i u osnovnoj i u gimnaziji. Završila sam fakultet u roku. Nijedan ispit nisam pala nikad. Ne znam šta je, kako je to tata uspeo. Možda je trebalo da me forsira i sa doktoratom. Verovatno, sigurno bih ga završila, šalim se tata - kaže sa osmehom Nikolija i nastavlja:

- Baš sam imala preveliku odgovornost prema njemu, a i prema majci, pošto je to privatni fakultet bio u Atini. Jednostavno, i to košta i ja bih osećala kao kompletni neuspeh da moji mama i tata idu negde da rade i da se muče, a da ja kao padam ispite, to uopšte nije bila opcija. Iako sam bila dosta živahna, da ne kažem divlja, i radim od 18. godine, i izlazila sam i nisam spavala, i bila sam na plaži 6 meseci, mnogo volim more, ali sam ispite uredno davala. Ponesem knjigu, imam tačno slike, trebalo je to da dostavim, sa knjigama i sedim april, maj, ja na plaži - kaže Nikolija koja ističe da je to sve zbog vaspitanja i odgovornosti koju ima u sebi.

Odlasci kod psihologa

Nikolija je u svojih 25 godina krenula kod psihologa, "pa iskreno nisam ja imala svest Relja je imao veću svestu o tome, tako da sam po preporuci otišla", kaže iskreno.- I sreća pa jesam jer baš je bilo dosta stvari na kojima je trebalo da radim... Kažem to je sad manje intenzivno u odnosu na pre 9 godina. Tada je bilo nekako najintenzivnije jer sam se prvi put susrela sa sobom. To je važno kod razgovora, što se više nikad ne vrati čovek na to. Mislim, uvek postoje neki usponi padovi i da se osećamo ovako ili onako ili neki trenutni problemi, ali bar kad se reše te neke krupne stvari onda je lakše - ističe Nikolija.

Iako je dete razvedenih roditelja trudi se da ne ponovi situaciju sa svojim partnerom.- Relja i ja imamo tu sreću da umesto da ponovimo nešto, mi baš radimo suprotno. I za sad nam, hvala Bogu, dobro ide. Tako da, mi se baš trudimo da razbijemo te šeme. I mislim da čak da nisam imala te razgovore skoro sam sigurna da ne bi i Relja i ja, ne znam kako bismo, možda, ali opet tu ni velika ljubav nije dovoljna jer kad se nađu prepreke u komunikaciji tu se svađaju i roditelji i otac i sin i majka i ćerka i... a ne dvoje ljudi koji su se našli i zavoleli. Tako da, odnosi su vrlo kompleksni, ljudski odnosi su vrlo kompleksni - ističe reperka.

Zbog mame koja je javna ličnost Nikolija je kaže prošla kao "bosa po trnju". Tata je bio taj koji je išao na roditeljske sastanke "da se ne bi pravilo tamo neko izdvajanje ili neka drama, a i drugo je vreme bilo. Ja i tada kad sam morala da ustanem da kažem čime se bavi mama, estradni umetnik, onako malo... Malo me je bilo sramota nekako, ne znam kako to da objasnim", kaže Nikolija.

- Kad sam malo bila starija, kad sam počela da izlazim, uvek sam slušala hip-hop ili bilo šta, samo da nije folk. I onda kao: "Pa jel znaju ko ti je...", kažem: "Nemoj slučajno samo da se sazna ko mi je mama". Mene je bilo sramota od folka. Pritom nije ni ona folk izvođač skroz, ali ja sam mislila da ću se udati u širokim pantalonama. Bukvalno sam mislila. Mislim što nije isključeno, nisam se udala i ne udajem se u širokim pantalonama, ali sam svaki treći nastup, tako da to se nije mnogo promenilo. I, razapeli su me novinari, od sedamnaeste, a i nadalje, ok, ja sam izlazila, kažem, bila sam divlja, ali to je bilo moje, ne njihovo, ne mamino, ne tatino. I nisam radila ništa što većina druge dece nije radila bez obzira, što nisu javne ličnosti. I baš mi nije prijalo. I mislim da se i dan-danas borim sa tim nekim lošim marketingom, a nit sam pevala u tom trenutku, nit sam se bavila javnim poslom, nit sam tražila to - kaže Nikolija.

Gubitak bebe i rizična druga trudnoćaNikoliju je Reljina publika okrivila i za raspad Elitnih odreda, kada se opet našla na meti, ali sada fanova, iako u veoma teškom životnom trenutku kada je izgubila bebu.

- Da, pa smešno mi je, a u jednom trenutku mi nije bilo smešno, zato što kad su se oni raspadali, ja sam imala, ja sam prvi put zatrudnela sa Reljom i izgubili smo prvo dete. U trenutku kada me novinari zovu i pitaju i prenose mi kako je fan rekao da će da mi iščupa utrobu zbog Elitnih odreda, to je trajalo mesecima, a više puta su i Relja i Vlada istakli, a i ja, da ja nemam apsolutno nikakve veze sa raspadom Elitnih odreda, a najviše sam, čini mi se nekako tog linča opet pretrpela. Ja sam i dan-danas njima kriva, ali mislim to su dve odrasle osobe, drugo ljudi koji prate Vladu i Relju i njihove karijere, vrlo im je jasno ko je kako nastavio da gradi svoju solo karijeru i tu ne treba neko da bude mnogo pametan da misli da sam imala ikakve veze sa tim raspadom. Bilo je jako bolno i ne želim da razmišljam o tome - kaže Nikolija.

Prošla je tada kroz veoma težak period kada je izgubila bebu, a onda je imala i jednu tešku trudnoću. U tim trenucima joj je kaže bilo bitno da se skloni od svih.

- Da za druge dve, hvala Bogu, uspešne bilo mi je bitno da se potpuno izolujem, od roditelja, od brata, sestre, tetke, bilo koga sa bilo kojim lošim komentarom, naravno nije ih bilo, ali za svaki slučaj. Ja sam čuvala sledeće dve najviše što sam mogla. I na pitanje kako, odlično, to je moje i ne dam vam, i nisam im dala iako je druga trudnoća bila problematična. Mnogo smo želeli drugo dete, da Rea ima brata ili sestru. Ja sam, pa baš sam vodila računa i u jednoj i u drugoj, ali u drugoj posebno nekako baš onako po ps-u sve i nisam imala ni nastupe, ja sam otkazala nastupe i u prvoj i u drugoj odmah. Znači, sedela sam kod kuće i samo iz čista mira kada sam otišla na kontrolu u 20. nedelji, znači, na pola, doktor je rekao: "Deco, imamo problem 50-50 posto da će da opstane i pitanje, da li će sutra i dalje biti tu". I onda sam išla na hitan serklaž, doktor Jeremić je uradio repoziciju, već je krenuo spontani i onda sam ležala do kraja trudnoće - kaže Nikolija ne uspevajući da zadrži suze kada se prisetila tih dana.

Taj period je bio veoma težak, ali je uspela zbog čega je danas veoma srećna.

- Bilo je jako bolno, bilo je jako stresno. Svima sam vikala da je sve u redu jer nisam htela da dam novinarima, da dam to zadovoljstvo jer sam već prošla s njima. I uspela sam i mnogo sam srećna i tu sam se mnogo promenila. Tu sam nekako... Promenilo mi je život - kaže Nikolija.

Nikolija je kaže sada počela da pušta tugu i "generalno sam počela da pružam ljudima sebe jer imala sam ogromne blokade i u toj nekoj samoodbrani sam bila hladna. I rekla sam, na nekoj društvenoj mreži, budite nežni jer za čas mogu odmah da vratim svoju masku, a taman sam se opustila da budem ono što jesam. Jer sam sve suprotno od onoga što sam pokazala", priznaje Nikolija koja kaže i da ima "taj neki zid koji sam digla visoko".O ćerkama i podeli obavezaIako je Relji lakše kada je u pitanju i posao i obaveze oko dece Nikolija kaže da je to sve nekako prirodno.

- Moderna žena na sve što je radila je sebi dodala još i posao. I to je sad nekako pa prirodno da sa decom je majka ne posvećenija, mi smo jednako posvećeni roditelji i puni ljubavi, nego jednostavno i stvari oko kuće... Relja stvarno nema ideju gde stoje sudovi. Imamo pomoć, ali ja znam gde stoji svaki sud i svaka čarapa i gde je prašak za veš i šta deca nose i sve - kaže Nikolija.

Ipak, kaže da se dopunjuju i o svemu zajedno odlučuju, kao i da joj je najveća želja da ćerke budu srećne i da trenutno uživaju u detinjstvu i onome što je za decu i da im ništa ne nameće pa čak ni muziku kao i da ih ne puštaju da slušaju njihovu muziku jer kaže da to nije muzika za decu, iako ne osuđuje one koji to rade. Trenutno je kaže mnogo zadovoljna u svakoj sferi i u karijeri i porodično.

- Vrlo sam vrlo, vrlo zadovoljna i volela bih da tako i ostane. Čak se i uplašim jer nekako sam navikla da je ono dobro i loše, balans, nema dobro dok nema, tako da se ja nekad uplašim kad je sve dobro, kao šta sad, pa onda da li da stavim kamen u patiku, ali ne, treba da pustim sebe i to dete u meni da bude srećno - kaže Nikolija Jovanović.

Autor: Pink.rs