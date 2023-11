ĐANI POLJUBIO PEJOVIĆA U USTA! Pukle ga emocije, pa zaskočio kolegu, Aco ga psovao pred svima! POGLEDAJTE HIT SNIMAK O KOJEM BRUJE SVI! (VIDEO)

Đanija jedna pesma pogodila do srži!

Radiša Trajković Đani pre nekoliko dana organizovao je proslavu 18. rođendana svojoj naslednici Sofiji, a jedan od gostiju bio je njegov kolega Aco Pejović.

Veče je teklo, a Pejović se dohvatio mikrofona kako bi atmosferu doveo do usijanja. Zapevao je jedan od svojih najvećih hitova "Sve ti dugujem", a pesma je Đanija pogodila do srži. Trajković je, ponesen emocijama i alkoholom, dohvatio Pejovića u želji da ga poljubi, te je to učinio direktno u usta.

- Je*em ti budalu, ljubi me u usta - rekao je Pejović kroz smeh, nakon čega je Đani pokušao da se opravda.

Ova situacija nasmejala je sve prisutne, a snimak se brzinom svetlosti proširio na društvenim mrežama.

Autor: Pink.rs