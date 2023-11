Ovo se čekalo!

Šarmantni voditelj Milan Milošević večeras se zvanično na velika vrata vraća na televiziju Pink. Milana ćemo gledati među zadrugarima, kao i do sada u emisiji ''Pretres nedelje'', a on je otkrio da će pored te emisije voditi i ''Pitanja gledalaca'', kao i petkom popodne nastavak emisije ''Gledanje snimaka''. On se pred svoj prvi ''Pretres'' u ''Eliti'' oglasio za Pink.rs i otkrio kako se oseća i priprema da, ponovo nakon nekog vremena, zakorači u Belu kuću.

- Pripremam se tako što sam ceo dan u haosu i obavezama. Znam samo da će večeras biti ludilo mozga. Nacija jedva čeka da se ja pojavim večeras i da kažem: ''Dobro veče'', a pre toga naravno da najavim ekskluzivne vesti na portalu Pink.rs. Uzbuđen sam, pozitivna je trema, adrenalin, ludilo, ali bitno je da večeras činimo ono najbolje za gledaoce i za sve nas. Večeras ću se obratiti svima i uputiti u moja pravila koja postoje tokom pet sezona u mojim emisija. Nastaviću emisiju svojim tokom, jer ima mnogo tema koje treba da se razrade odmah večeras, jer ''Gori Balkan'' i gori region, prati nas i dijaspora, ludilo mozga. Večeras obaramo sve rekorde gledanosti. Obradovaće mi se svi, a onaj ko se ljuti, zna se šta se kaže... - kaže Milan za Pink.rs, a onda je prokomentarisao i večerašnji ulazak Maje Marinković u ''Elitu''.

- Maja je neko ko je dokazano jedan od vodećih rijaliti igrača svih vremena i mislim da Maja unutra ima s kim da se zabavi i od Maje ne znam šta možemo očekivati. Kod nje se to nikad ne zna. Da li će opet rasturiti neku vezu ili će se opet spetljati s nekim oženjenim ili biti fina, nikad se ne zna. Zavisi kako se probudi. Maja je neko koga nacija očekuje i mislim da je njen ulazak pravi pogodak, što će gledanost pokazati u narednim danima - poručuje Milošević za naš portal.

Autor: M. K.