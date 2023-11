'GOVORILA MI JE DA MOGU DA BUDEM SUPER PRATEĆI VOKAL' Majka Sanje Vučić bila brutalno iskrena prema ćerki: Stalno me kritikuje!

Sanja Vučić otkrila je da su joj roditelji burno reagovali kad je odlučila da se bavi komercijalnom muzikom.

Nisu je podržali kad je počela da snima turbo-folk numere, pa je otkrila šta joj je majka pričala.

- Podržali? Ne, naprotiv. Moja mama nije želela da se ja bavim muzikom na način na koji se ona bavi, a to su tezge, te vrste od 12-15 sati pevanja. Prosto, to je jako naporno za ženu i jako nemilosrdno za jednu ženu. Ona je shvatila da ja nisam temperamenta kakvog je ona, ona je imala tu snagu i mogla je da se izbori sa tim stvarima - priznala je Sanja Vučić.

- Mama jeste želela da se ja bavim muzikom na neki način. Ona mi je oduvek govorila: "Ti bi bila super studijska pevačica, prateći vokal, ma da, pa zašto da ne, to bi bilo super". Nikada me nije odvajala od muzike, nikad nije branila. Na njenu inicijativu sam upisala nižu muzičku školu, ne bih li upisala srednju. Želela je da negujem talenat, ali nije želela da se bavim muzikom na način na koji se ona bavi. Ne govorim ni o žanru muzike. Ona je meni najveća podrška u svemu i stalno me i kritikuje, ali me i hvali, naravno - dodala je pevačica.

- Jako sam zahvalna na kritikama, zato što da nje nema da mi kaže šta tu ne valja, ja bih od svih hvalospeva, sa svih strana, samo stagnirala i ne bih napredovala. Meni je mama oduvek govorila: "Ne umeš ti to, ne umeš, školski ti je triler, bezveze, nemaš dušu, ne čuješ, nisi se naslušala muzike". I onda sam ja rekla, pa čekaj sad ćeš da vidiš, pa sam slušala Šabana Šaulića, tri meseca jednu pesmu da bih naučila triler. I onda sam došla i rekla: "Eto, e nećeš, je l' vidiš da mogu" i sad je zadovoljna - zaključila je Sanja za "Telegraf".

Autor: Pink.rs