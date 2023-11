'PRVIH PETNAEST MINUTA NISAM ZNAO DA PEVAM!' Isak Šabanović otkrio kakav ŠOK je preživeo na nastupu!

Pevač Isak Šabanović otkrio je kada je imao najveću tremu u karijeri, kako kaže, to se desilo na jednom od njegovih prvih nastupa.

Naime, on je tada prodao najveći broj karata u jednom klubu u Makedoniji.

- To je bilo prvi put nakon zvezda Granda u Đevđeliji, ta sam prodao tri i po hiljade karata. To je bilo tako da prvih petanest minuta nisam znao da pevam, potpuni šok. Čak sam snimio taj moj ulazak jer sam znao kako će to da izgleda – rekao je on.

Isak je zastim ispričao da mu je gazda kluba rekao da ne zna ko je on i da ga je za nastup pozvao tako što su ga nagovorile ćerke.

- Meni je gazda došao i gledao u mene pola sata, i rekao mi da nije znao ko sam ja. Rekao mi je da su mu ćerke rekle da tebe pozovem i ja sam te pozvao. Onda me je pitao da li mi znači da li da je on prodao 2.700 karata, ja sam pomislio da me zeza. Na kraju je još ljudi kuplo ispred hale, tako da ih je bilo skoro 3.200, u tom trenutku ja sam Bog – zaključio je Isak u jednoj emisiji.

