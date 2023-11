OVA LEPOTICA JE 32 GODINE MLAĐA BIVŠA ŽENA JOVANA MARIĆA! Sa prelepom Danijelom je dobio sina KOJI GA JE IZBACIO IZ STANA!

Čuveni psihijatar i seksolog prof. dr Jovan Marić je preminuo u 82. godini. On je rođen 11. avgusta 1941. godine u Bijeljini, a kako je i sam pričao, oca nije pamtio jer je streljan kao državni neprijatelj. Govorio je i da je ljubav prema medicini razvio kroz latinski jezik, te ga je to odredilo. Mnogi ga pamte po tome što ga je sin izbacio iz stana kojeg mu je prepisao kada je imao svega sedam mesci.

Sporni stan od 120 kvadrata u blizini Palate pravde Jovan Marić je prepisao svom sinu još kad je ovaj imao samo sedam meseci, kako bi ga obezbedio u slučaju da se njemu nešto dogodi, pošto ga je dobio već u poznim godinama iz trećeg braka sa psihijatrom, 32 godina mlađom, Danijelom Tiosavljević.

- Mateja, sine moj, molim te, nemoj da me izbacuješ iz stana. Star sam, bolestan, nemam gde... Neću ni ja još dugo, možda još godinu ili dve, posle toga sve će ovo ionako biti tvoje - govorio je ranije Jovan Marić u jutarnjem na Pink televiziji, obraćajući se nasledniku.

- Sam sam kriv što u ugovoru o poklonu nisam dodao da mogu da ostanem u stanu do kraja života. Iskreno, nisam mogao ni da sanjam da ovako nešto može da mi se dogodi. U svakom slučaju molim sina ovako javno, preko novina, da dođe u naš stan da se vidimo i ispričamo. Boli me što ga sedam godina nisam video, iako sam želeo, i što zapravo i ne znam kako on danas izgleda! Jedva sam preživeo ovu koronu, potpuno sam malaksao, pola dana prespavam i samo gledam gde je stolica da sednem. Uz to imam jake bolove, imam rak prostate, koji i ide uz moje godine. Tako da, sine moj, neću ja dugo, možda još godinu ili dve, a posle će sve biti tvoje - rekao je Marić ranije za "Informer".

Inače, Jovan Marić je iza sebe imao tri braka i iz svakog po jedno dete. Poslednji je upravo sa Danijelom Tiosavljević sa kojom je dobio sina Mateju.

- Moj emotivni život je bio veoma buran, imao sam tri braka, tri razvoda, i troje dece, iz svakog po jedno. Iz prvog braka mi je najstarija ćerka Vojna (47), koja je slikarka i živi u Njujorku, iz drugog ćerka Joana (37), koja je psihijatar u KBC 'Dragiša Mišović', i iz trećeg sin Mateja (20)... Tokom drugog braka, žena, ćerka i ja smo živeli u tastovoj kući na Senjaku, a ja sam imao svoj stan na Novom Beogradu, koji sam dobio od klinike i koji mi je služio da pišem knjige, a iskreno da priznam i za švaleraciju... Iz jednog takvog odnosa sa Danijelom, koja je tada bila moja studentkinja, dobio sam sina Mateju 2001. godine. Pošto sam tada imao novca jer sam pisao knjige i bio na raznim direktorskim funkcijama, prodao sam taj stan na Novom Beogradu i sa Danijelom se uselio u novi stan... S obzirom na to da sam novac dao ja, stan se vodio na moje ime i Danijela me je stalno napinjala da moram da obezbedim sina jer imam dosta godina. Zbog toga sam mu 2002. godine, kada je imao samo sedam meseci, prepisao taj stan, i ne pomišljajući da on to može bilo kako da zloupotrebi. Moja druga žena se nije bunila jer je bila iz bogate porodice, a ubrzo, već 2003, mi smo se i razveli i ja sam se i zvanično oženio Danijelom... - objašnjavao je Marić.

Jovan i Danijela upoznali su se na Medicinskom fakultetu gde je Marić radio kao profesor, a na kojem je studirala Danijela.

- Kad sam je video, bila je šarmantna lepotica koja je svojim stavovima odudarala od generacije. Odmah sam poželeo da ostarim pored nje i da zajedno osnujemo porodicu – ispričao je profesor Marić.

Po završetku njenih studija među njima je planula ljubav, a bivša gospođa Marić ubrzo je počela da radi i kao asistent na predmetu koji je predavao njen suprug. Jovan je nekoliko godina bio angažovan kao ambasador Srbije u Južnoafričkoj Republici, a društvo na drugom kraju sveta tada su mu pravili i supruga i sin.

- Uživam kraj ostvarenog i uspešnog muškarca. Odgovara mi njegova zrelost – govorila je Danijela.

Po povratku u Beograd, kako je Marić otkrio, počeli su problemi u njihovom braku.

- Kada mi je rekla da hoće razvod, počeo sam da razmišljam šta se zapravo dogodilo, a kada čovek krene da razmišlja ne može da ne dođe do ideje. Pošto ona želi da dobije stan, koji nije male vrednosti, zaključio sam da joj je materijalni faktor veoma bitan. Kada su beneficije nestale, više joj nisam odgovarao – izjavio je neposredno nakon razvoda Jovan za "Story" dok Danijela nije bila spremna da daje opširnije izjave.

- Istina je da se Jovan i ja razvodimo, ali u ovom trenutku želim da zaštitim svoju privatnost od očiju javnosti – bila je suzdržana Danijela.

Autor: pink.rs