ŽENA I LJUBAVNICA SU MU SE UPOZNALE U VOZU! Jovan Marić je vodio buran ljubavni život, a sa prvom ženom je odbio brak u crkvi iz OVOG RAZLOGA!

Čuveni psihijatar i seksolog Jovan Marić preminuo je u 82. godini. O svom burnom životu rado je pričao u medijima, a mi vam prenosimo kako je govorio o svom prvom braku.

- Mirjana je moja prva velika ljubav. Bila je učenica, nije imala ni 18 godina, uzimala je tuđu ličnu kartu da bi mogla da uđe u Studenjak i viđa se sa mnom. Meni je bila 21 godina. Moja majka je mog oca upoznala u vozu. I ja sam nju upoznao u vozu, na putovanju za Makarsku. Tamo šatori, muškarci nisu smeli da budu u istom s devojkama, ali su naši bili jedan do drugog. Posle sam s njom bio i u mraku. Ona mi je prva supruga. Nenormalna je situacija kad ste nekom prvi, ta žena obavezno mora biti i s nekim drugim. Prešao sam preko svih problema i prevara. I ja sam bio s drugim devojkama, ona je to znala i to nije kvarilo naš odnos - ispričao je Jovan Marić ranije u svojoj velikoj ispovesti.

Kako je pričao, 1970. godine trebalo je da ih venča patrijarh German, jer je on u to vreme venčavao decu sveštenika.

- I moje neko čulo, iako nisam bio član partije, kazalo mi je da će se na to loše gledati i odbio sam venčanje u crkvi. Još dok nisam postao asistent, honorarno sam predavao medicinsku etiku na Višoj medicinskoj, a morao sam da potpišem ugovor sa školom da neću javno ispoljavati verska ubeđenja, ići u crkvu, slaviti slave...- naveo je on.

Voz je bio presudan

Marić je govorio i o tome kako su mu se supruga i ljubavnica slučajno srele i upoznale u vozu za Trst.

- Nismo imali dece i to nas je udaljilo. A opet mi je voz presudio. Krene ona u Trst da šopinguje i u vozu upozna jednu devojku, dogovore se da uzmu dvokrevetnu soba jer im je jeftinije. I dva dana šetaju i kupuju po Trstu, pa se pred spavanje raspričaju:

- Ko ti je muž?

- Psihijatar Jovan Marić.

- Znam ga, on je moj dečko.

To je bilo strašno! I onda je, naravno, pukla i jedna i druga veza. S Mirjanom se ponekad čujem, zvala me kad sam bio teško bolestan od kovida - kazao je Marić za Kurir.

