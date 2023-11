''NASTAVIĆE DA ŽIVI...'' Jovana Jeremić skrhana zbog smrti Jovana Marića! Prisetila se saradnje sa njim i otkrila kakav je ON ČOVEK BIO!

Jovan Marić, poznati psihijatar i seksolog, preminuo je u 82. godini. Tužnu vest je objavio kolektiv klinike ka psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Marić je bio rado viđen gost u Vikend novom jutru voditeljke Jovane Jeremić, sa kojom smo odmah stupili u kontakt.

- Jovan Marić je stvarno bio neobičan i avangardni lik. Mešavina šmekera, frajera, intelektualca i čoveka koji, čini mi se, živeo je život punim plućima. Mislim da je umro punog srca, treba to gledati sa pozitivne strane, jer ja ne verujem da ljudi umiru, mislim da se duše samo sele iz jednog sveta u drugi. Nastaviće da živi punim plućima i tamo gore, da nas posmatra i analizira. Uvek je voleo sve ljude da analizira. Jedan veliki čovek, vrhunski profesionalac, njegove knjige o vođenju ljubavi i s*ksu, s*ksualnom životu su fenomenalne. To treba svako da pročita. On je na poseban, intelektualan način govorio o tome koliko je važno da treba da imate zdrav s*skualni život, što cela Srbija treba da čita - poručila je Jovana.

Jovan Marić je bio jedan od najpoznatijih i najcenjenijih psihijatara u Srbiji, a njegov doprinos u oblasti seksologije je bio od izuzetnog značaja. Tokom svoje bogate karijere, Marić je bio angažovan na brojnim projektima i istraživanjima, kao i na unapređenju rada klinike za psihijatriju. Kolektiv klinike za psihijatriju objavio je čitulju.

- S tugom i poštovanjem opraštamo se od našeg uvaženog profesora i bivšeg direktora. Neka mu je večna slava - navodi se u čitulji.

