POZNATO VREME I MESTO SAHRANE JOVANA MARIĆA! Jedna stvar na čitulji ŠOKIRALA JE JAVNOST!

Čuveni psihijatar i seksolog prof. dr Jovan Marić preminuo je u 82 godini.

Doktor Marić biće sahranjen u četvrtak u 16. novembra u 15 časova na Novom groblju u Beogradu u Aleji zaslužnih građana.

Jovan Marić je rođen 11. avgusta 1941. godine. Iza sebe je ostavio sina Matiju, ćerke Vojnu i Joanu i unuka Andriju.

Ono što je uočljivo na čitulji koja je objavljena, jeste to da se na njoj kao ožalošćeni ne navodi sin Matija, već samo supruga Aleksandra, ćerke Joana i Vojna, unuk Andrija kao i ostala rodbina i prijatelji.

Ipak, to što se njegov sin ne navodi kao ožalošćeni možda i nije tako čudno.

Podsetimo, psihijatar Marić je šokirao javnost kada je u medijima naveo da njegov najmlađi sin Matija hoće da ga izbaci iz stana koji mu je on svojevremeno prepisao.

Tada je u medijima ispričao da je, zbog posledica korone i karcinoma koji ima teško bolestan i sinu uputio apel da ga ne izbacuje na ulicu. U ceo slučaj bio je uključen i tim advokata.

- Ja bih želeo javno da pozovem svoga sina koji živi sa svojom majkom, koga nisam video sedam godina pokušava da me izbaci iz stana koji sam i njemu poklonio kada je on imao sedam meseci. Ja ga sada javno pozivam da ostanem u tom stanu do smrti, i da dođe u taj stan da porazgovaramo - rekao je tada Marić.

Povodom smrti psihologa Marića oglasila se i Jovana Jeremić koja je često sarađivala sa njim.

Autor: Pink.rs