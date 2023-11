MUKI TOTALNO ODLEPIO ZA PEVAČICOM! Dečko Tanje Savić dao OTKAZ kao pilot u Americi: Evo šta su mu planovi, ovo su SVI DETALJI! (FOTO)

Tanja Savić je toliko zaludela 11 godina mlađeg partnera Muhameda Mukija Bešića da je rešio da da otkaz u kompaniji u Americi u kojoj je radio kao pilot kako bi sve svoje vreme provodio s njom i postao deo njenog tima.

Kako se saznaje od dobroobaveštenog izvora bliskog pevačici, pored toga što partneri uživaju u ljubavi, pilot se sve više interesuje i za Tanjinu karijeru. Otkad se saznalo za njihovu vezu, poznato je da je redovno prati na nastupima, a njihov plan je da postane njen menadžer. Na ovim putovanjima Muki stvara kontakte kako bi on mogao da joj zakazuje tezge i bude upućen u tajne estradnog zanata.

- Tanja ne želi da se odvoji od Mukija ni na trenutak. Polako je počela da ga uvodi u posao, tako da je vrlo moguće da će joj on u najskorije vreme i zvanično postati menadžer. Poslednjih nekoliko nedelja Muki se često javlja i na njen telefon, a već je sklopio i dogovore s nekim gazdama klubova u kojima Savićeva tek treba da peva u narednom periodu. Njegova porodica i prijatelji su šokirani što se odrekao dobro plaćenog posla u Americi zbog Tanje. On je tamo pilotirao privatnim avionima, a sad je sve to prošlost. Mesecima već ne radi, a sve je počelo početkom ove godine, kad se smuvao s njom. Otad nije ni odlazio u Ameriku. Svima je bilo jasno da čovek više ne radi kao pilot, jer je svake nedelje s Tanjom na našem aerodromu. Prati je non-stop, nosi joj kofere, otvara vrata, radi sve što ona želi, a tek nedavno se saznalo da se priprema da bude i poslovno vezan za nju - rekao je naš izvor.

Ovo nije prvi put da Tanja meša posao i zadovoljstvo, pa je tako i svog još uvek zakonitog supruga Dušana Jovančevića svojevremeno angažovala kao svog menadžera, što se nije pokazalo kao dobar potez jer joj je baš u tom periodu karijera krenula nizbrdo. Podsetimo, Tanja je nedavno u jednom intervjuu ispričala da se sa sadašnjim verenikom upoznala upravo u avionu kojim je tad pilotirao.

- Muki je pilot i 11 godina je mlađi. Upoznali smo u avionu kad je vozio mene i moju ekipu. Sačekao nas je u delu za privatne letove. Ja sam se bojala kako ću izdržati sve to. Sedela sam pozadi. To je mali avion za privatne letove, tako da sam mogla da ga lepo vidim, svi smo bili tu. Leteli smo za Čikago. Posle je tek krenulo neko dopisivanje. To što je mlađi znači da je slađi. Prepoznala sam u njemu neku ozbiljnost, nije klinac. Ne smetaju mi godine, nikako. Nekad se osećam kao da sam ja mlađa, mnogo toga učim od njega - rekla je pevačica.

