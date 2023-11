'KAD DOTERAŠ DO KRAJA...' Biljana Obradović završila u bolnici, pa se oglasila iz bolničke postelje! (FOTO)

Nije iznela detalje o svom zdravstvenom stanju!

Voditeljka Biljana Obradović, koju smo nekada non-stop gledali na "Pinku", oglasila se na društvenim mrežama i zabrinula mnoge.

Ona je, naime, objavila selfi iz bolničkog kreveta, a vidimo je bez šminke i u beloj majici.

- Kad doteraš do kraja... - napisala je u opisu objave.

- Pomogneš sebi, ali uz stručno osoblje! - dodala je Biljana na Instagramu.

Obradovićeva nije iznosila detalje, dok je odmah pokrenula komentare da je otišla na infuziju, ne bi li se povratila posle napornog perioda.

Biljana je, inače, u svojim tridesetim obolela od tumora pankreasa, o čemu je nedavno otvoreno pričala. Njena bolest nije bila maligna, iako je, kako je rekla, tumor bio veliki poput fudbalske lopte.

- Kad se kaže tumor pankreasa obično se misli na "ono najgore". "Ja sam zaista imala sreću da u pravom trenutku otkrijem tumor. Bio je veličine 600 grama, 11 centimetara, to je kao jedna fudbalska lopta, a mi do poslednjeg trenutka nismo zaista znali da li je tumor maligni ili benigni, međutim kada je urađena anamneza onda su videli da je došlo polako do "raslojavanja", što ja kažem zaista me je Bog pogledao da ja to uklonim u pravo vreme, jer da smo sačekali nekih 5, 6 meseci, ne bih znala u kom pravcu bi to moglo da se razvije - ispričala je Biljana Obradović.

Autor: Pink.rs