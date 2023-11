ISTA OPAKA VRSTA KANCERA ODNELA JE MNOGE LEGENDE! Glogovac za dva meseca umro od iste bolesti kao i Laušević, a surovu bitku vodili su i ONI! (FOTO)

Glumac Žarko Laušević preminuo je danas u 63. godini, a mesecima unazad pisalo se o teškoj bolesti s kojom se borio.

Kako se spekulisalo, Žarku je dijagniostikovan rak pluća zbog čega je pre tri meseca bio i hospitalizovan u bolnici "Bežanijska kosa". Žarko je poslednjih meseci redovno išao na terapije, ali je bolest uzela maha. Njegova porodica je informacju o Žarkovoj bolesti čuvala u tajnosti, ali se saznalo kada mu je nedavno pozlilo.

Postoji više od 200 vrsta raka, a jedan od onih koji imaju reputaciju najsmrtonosnijih je upravo rak pluća ova opaka bolest retko ima jasne simptome u početnoj fazi, pa ju je teško otkriti na vreme, kada je još izlečiva.. Nažalost, ista bolest pre samo 12 dana odnela je život i pevaču Masimu Saviću, koji je umro 23. decembra u 63. godini u bolnici u Zagrebu. Njegova porodica objavila je da se pevač nije dugo borio sa opakom bolešću.

- Naš tata, suprug, ponos i ljubav, Massimo Savić, napustio nas je nakon kratke, ali herojske borbe. Iako je otišao s ovoga sveta, u našim će dušama živeti večno; nasmejan, topao, snažan, pun ljubavi i satkan od umetnosti. Zauvek ćemo biti tvoje cure. Eni i Mirna" - stoji u objavi na Fejsbuku.

Oliver Dragojević takođe godinu dana borio sa tumorom na plućima, a 29. jula 2018. izgubio je životnu bitku. Oliver je preminuo u 71. godini u Splitskoj bolnici.

Glumac Nebojša Glogovac karcinom pluća na veliku žalost otkrio je u podmukloj fazi, i nije uspeo da se izbori sa bolešću. 9. februara 2018. godine preminuo je u 49. godini. Glogovac za samo dva meseca izgubio je bitku. Agresivan kancer pluća koji se "rodio" u njegovim plućima, brzo je matastazama napao i njegovu jetru zbog čega nije mogao da se operiše uprkos svim naporima lekara.

Pevačica Usnija Redžepova više od tri godine bolovala je od raka pluća, a svoje poslednje dane provela je u Kliničko-bolničkom centru u Beogradu. Kako se pisalo, pevačica se svakodnevno borila sa neizdrživim bolovima. Usnija je preminula 1. oktobra 2015. godine.

"U negde 10 do 15 odsto karcinom pluća ne daje nikave simptome već se slučajno otkrije pregledima drugim povodom. To može da se dogodio kod svih vrsta krcinoma pluća nevezano za tip. Bolest je takva, podmukla, a i kada ima simptome, nažalost, ona bude kasno otkrivena. Jer, ti simptomi najviše odgovaraju pušačkom bronhitisu ili hroničnom opstruktivnom bronhitisu pa ljudi kada imaju neku od te dve bolesti ne sumnjaju da je došlo do pogoršanja jer se znaci bolesti zaista preklapaju", prčao je jedan od stručnjaka za Telegraf.

Pevač Zoran Kalezić takođe je izgubio bitku sa karcinomom pluća, a u svojim intervjuima govorio je da je svestan koliko je ova bolest podmukla i teška. Pevač je čak pričao da oseća da mu se bliži kraj.

