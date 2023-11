'BILA SAM ZALJUBLJENA U ŽARKA!' Maja Nikolić se POTRESNIM rečima oprostila od legendarnog Lauša, evo šta ih godinama povezuje

Pevačica se oprostila od Lauševića dirljivim rečima koje kidaju dušu.

Posle duge i teške bolesti preminuio je Žarko Laušević u 63. godini.Rođen je 19. januara 1960. godine na Cetinju. Gimnaziju je pohađao u Podgorici i na jednom času književnosti je poželeo da se bavi glumom.

Mnogobrojnim ulogama kako na filmu i televiziji, tako i na daskama koje život znače obeležio je jednu glumačku eru. Osim porodice i prijatelja, mnoge ličnosti iz javnog sveta se takođe opraštaju od legendarnog glumca.

Pevačica Maja Nikolić oprostila se od Lauševića dirljivim rečima koje kidaju dušu.

- Hvala ti što si bio poseban. Hvala ti za najlepši spot za moju baladu "Boli" čiji si deo. Hvala ti za divno vreme u Njujorku i tople razgovore i druženje. Hvala ti što si nam ostavio najlepše filmove i i emocije zbog kojih si večno živ sa nama. Sve će proći ali ti nećeš, bio si najbolji.

Maja je nedavno govorila o legendarnom glumcu i priznala da je u mlađim danima bila zaljubljena u njega.

- Da, bila sam zaljubljena u Lauševića. Kada sam odrasla i postala poznata, ostvarila sam želju i u mom spotu "Boli" dobio je glavnu ulogu. Nikada mu nisam priznala da sam gajila emocije prema njemu. On je stvarno veliki šmeker. Smatram da je jedan od naših najboljih glumaca. Psihički se izborio da bude mačomen - rekla je ona.

Podsetimo, glumac Žarko Laušević, veliku slavu stekao je 80-ih godina prošlog veka, nakon uloge Kneza Miloša u kultnom filmu “Boj na Kosovu”. U svojoj bogatoj karijeri odigrao je brojne role, a pamte se one u ostvarenjima: Šmeker (1985), Svečana obaveza (TV) (1986), Dogodilo se na današnji dan (1987), Oficir s ružom (1987), Braća po materi (1988), Boj na Kosovu (1989), Original falsifikata (1991), Bolje od bekstva (1993), Kaži zašto me ostavi (1993), Nož (1999).Bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, gde je ostvario uloge u velikom broju predstava. 2015. godine je snimio film “Smrdljiva bajka” u kome se, posle šesnaest godina pauze, vratio na filmsko platno. Od tada je ostvario niz zapaženih uloga među kojima su one u serijama: “Koreni”, Vreme zla”, “Kalkanski krugovi“, “Državni službenik”, “Tajna nečiste krvi”...U svojoj bogatoj karijeri ostvario je brojne nagrade među kojima su: Zlatna arena u Puli za najbolju mušku , nagrada lista Polet u Puli, nagrada Car Konstantin, nagrada "Grad teatar", Zoran Radmilović, Sterijina nagrada, nagrada izdavačke kuće Dečje Novine, Gran Pri na Filmskim susretima u Nišu, nagrada lista Novost, nagrada u Herceg Novom, Zlatna Arena i mnoge druge...

Autor: M.K.