Voditelj Zoran Pejić nedavno je operisan, ali u žiži interesovanja bio je i zbog kraha braka sa 25 godina mlađom bivšom suprugom.

On je za "Blic" progovorio o mršavljenju nakon operacije, ali i o detaljima razvoda, kao i o potencijalnom pomerenju sa bivšom partnerkom Draganom.

- Nisam 25 kg smršao, otkad sam se operisao smršao sam 10 kilograma. Sa 105 došao sam na 95. Krenuo sam i u teretanu, tu sam smršao još nekih 3 kg.

O rastanku sa Draganom:

- Ja ne volim u stvari rastanke, ali volim kada s nekim sedneš i izneseš problem, kako da rešimo to... Moja bivša supruga i ja smo se razišli tako sto smo seli, popili kafu. Mi smo sami krivi, mi smo ubili našu ljubav. Nismo se razdvajali 24 sata, možeš da zamisliš kako je to bilo - rekao je on kroz osmeh, a na pitanje da li postoji mogućnost da obnove odnos, odgovorio je Peja:

- Ne može da dođe do pomirenja jer smatram da kad se nešto polomi ne treba krpiti. Ono treba gajiti dok se ne polomi, a kad se polomi nema potrebe da lepiš. Hleb ne možeš da zalepiš, papir isto, ostaće oštećenje. Mislim da od pomirenja nema ništa.

Nedavno je njegov sin Jovan na slavlju kod Đanija pred svima odbrusio majci Zlati Petrović, a sada je voditelj dao svoj sud o neprijatnoj situaciji.

- Jovan je skromno i fino dete, pošteno dete. On radi na televiziji kao organizator. Dete koje ne voli da se slika, ne voli estradu, ne voli da bude u tom nekom sistemu. On smatra da je moj posao moj, mamin je mamin i mi smo u obavezi da odgovaramo na pitanja... A on nije. Ima devojku sa kojom putuje, uživa. Možda je bilo u pitanju da je Zlata zapela: "Sine, hajde da se slikamo". Kiša je bila, on ne voli da pokisne. I jednostavno je tako ispalo. Tako je burno reagovao. Možda ga je devojka, ili neko iznervirao. Inače je jako ljubazan - smatra Peja, a šta je još ispričao pogledajte u videu iznad teksta.

Autor: Pink.rs