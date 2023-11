U velelepnoj rezidenciji ambasadorke Srbije u Francuskoj održano je sedmo izdanje modne manifestacije Serbian Fashion Day, autorke dr Vesne De Vinče Jugović.

Ove jeseni, sada već tradicionalni modni spektakl, bio je posvećen liku i delu velikog srpskog naučnika i pronalazača Nikole Tesle, a na reviji pod nazivom "Tesla Fashion" predstavila su se četiri prestižna srpska modna kreatora: Bata Spasojević, Mladen Milivojević Baron, Dejana Milosavljević i Jelena Mandić, koja je dalji potomak čuvenog Tesle.

Uzbudljiva revija u kojoj je pariska publika vidno uživala, ponudila je raznovrsna dizajnerska rešenja inspirisana Teslinim životom i brojnim dostignućima, a kroz spektakularno veče prisutne je vodio poznati televizijski novinar i voditelj Mihajlo Pavić.

Bogat muzički program upriličila je sopran solista opere Narodnog pozorišta Nevena Đoković.

- Teslin genijalni um zadržao se na kratko u našem svetu, prosvetljujući ga svojim naučnim idejama, ali i danas predstavlja beskrajnu inspiraciju za svakog umetnika koji može naići na njegove ideje u potrazi za suštinom ljudskog postojanja u ovom svetu - traganju za kreativnošću i genijalnošću. Odata počast velikim ljudima predstavlja izazov koji zahteva kreativnost i genijalnost, ali takođe traži hrabrost i velike veštine - rekla je supruga predsednika Republike Srbije gospođa Tamara Vučić.

Rezidencija ambasadora Srbije u Francuskoj predstavlja jednu od najreprezentativnijih diplomatskih objekata koje Srbija ima širom sveta, čiju vrednost dodatno uvećava bašta sa pogledom na Ajfelov toranj. Luksuzna palata u srcu Pariza nije samo mesto za diplomatske prijeme i bilateralne razgovore, već i prostor za značajne kulturne događaje poput Srpskog dana mode. Izuzetno smo ponosi što možemo biti domaćini jednog ovako značajnog umetničkog događaja - istakla je njena ekselencija ambasadorka Republike Srbije u Francuskoj Ana Hrustanović.

- Ove godine, Serbian Fashion Day posvećen je „čoveku svetlosti“ Nikoli Tesli. Srbin i Amerikanac, veliki vizionarski naučnik i humanista koji je obogatio svet sa više od 700 naučnih izuma, počevši od hidroelektrane na vodopadu Nijagara do naizmenične struje koja je osvetlila čitavu planetu. Tesla je razotkrio mnoge tajne za sve nas. Nazvan je ocem 21. veka jer se njegovi izumi, tek sada, u potpunosti ostvaruju i verifikuju, putem bežičnog prenosa energije koji je Tesla zamislio - objasnila je autorka projekta dr Vesna De Vinča.

Nakon svečanog otvaranja, publici je predstavljena nesvakidašnja kolekcija Dejane Milosavljević „Tesline skulpture“ koju čine ekspresivne kreacije dizajnirane po uzoru na revolucionarne Tesline patente po kojima je planetarno poznat. Kreatorka nakita Jelena Mandić Urijel predstavila je kolekciju "Ličko seme" posvećenu Teslinom poreklu, što je posebno interesantno s obzirom na činjenicu da i sama potiče iz Like i deli korene sa čuvenim naučnikom. Po prvi put, Jelena nije predstavila samo komade nakita, već celokupnu ručno izrađenu kolekciju koju je upotpunila haljinama, torbacima, vunenim mokasinama i nezaobilaznom ličkom kapom.

Mladen Milivojević Baron prikazao je elegantne kreacije iz kolekcije pod nazivom "Žene su zaista volele Teslu", a njegovoj haljiini, posebno iskreiranoj za ovu priliku, u publici se pojavila prva dama Tamara Vučić, dok je reviju u ulozi manekenke otvorila NJKV princeza Ljubica Karađorđević. Čast da zatvori modnu reviju imao je Bata Spasojević koji je prikazao kolekciju "3,6,9 Tesla", inspirisanu Teslinim oduševljenjem brojem 3 i nizom 3, 6, 9. Briljantni sprski naučnik verovao je da se samo matematički može komunicirati sa drugim civilizacijama. Sve kreacije nosile su manekenke kompanije Miss Srbija.

Kolekcija “369” poseduje dodir futurizma. Vrlo je jaka i sugestivna. Obiluje jakim printovima i izražajnim, oštrim siluetama. Ona je pronašla Teslin put, a ljudi sa posebnim osećajem će sa sigurnošću voleti da je nose. Art momenat je apsolutno prisutan, pogotovo kada su kolekcije fokusirane na jednu ličnost i sa temom kao što je na primer 369 – ključ Univerzuma, a jedan od najvećih umova u istoriji svetske nauke, pa možda i svih vremena, Nikola Tesla - kazao je istaknuti modni kreator Bata Spasojević.

- Teslina energija je bila neverovatno snažna, njegovo prisustvo u obliku svetlosti i topline je bilo apsolutno osetno od početka do kraja! Hvala Tesli što nam je svojim prisustvom ponovo dokazao da je energija neuništiva i večna! Hvala Vesni što je upalila ovu iskru u Gradu svetlosti, koja će se, uverena sam, vrlo brzo raširiti i stići do svake tačke na svetu i do svakog kome je potrebna - rekla je kreatorka nakita Jelena Mandić Urijel, inače jedan od daljih potomaka čuvenog Nikole Tesle po liniji njegove majke.

Inspiraciju za svoju umetničku kreaciju sam našla u mnoštvu Teslinih simbola, genijalnim idejama i vizijama koja kroz njegovo veliko naučno delo nastavljaju svoj život i primenu kroz prostor i vreme. Izuzetna mi je čast što je upravo moja kolekcija bila inspiracija da realizujemo ovaj projekat od velikog značaja za srpsku modu i Srbiju. Jedan je Tesla, PORTRET među maskama – poručila je modna dizajnerka Dejana Milosavljević, čije kreacije su pratili kratki titlovani filmovi koji su detaljnije objašnjavali teslin patent koji je publika mogla da vidi na pisti pretočen u nesvakidašnju modnu interpretaciju. Dejanin projekat podržali su Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Elektrotehnički fakultet i Institut „Mihajlo Pupin“.

- Uvek je velika čast predstaviti svoje kreacije u prelepom Parizu. Kroz kombinaciju visoko kvalitetnih tkanina i elegantnih detalja, ova kolekcija za mene predstavlja spoj prošlosti i sadašnjosti, tradicije i modernog doba. Elegancija krojeva i paleta nežnih pastelnih nijansi čine ovu kolekciju posebnom. Cilj mi je bio stvoriti komade koji će izazvati osećaj sofisticiranosti i luksuza – pojasnio je modni kreator Mladen Milivojević Baron.

Na prestižnom modnom događaju prisustvovale su brojne poznate ličnosti iz zemlje i sveta, članovi kraljevskih porodica, ambasadori, vlasnik najstarije fabrike parfema na svetu Bašari Nasri, glavna i odgovorna urednica najstarijeg ženskog magazina arapskog sveta „Al Šarkijah“ Suna Moja, NJKV Princeze Ljubica Karađorđević, Miss Srbije Anja Radić, popularne srpske voditeljke Ena Popov i Suzana Mančić, slikar Nebojša Pilipović Pilo, srpski šampion u golfu Dane Cvetković i mnogi drugi.

Autor: Pink.rs