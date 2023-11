'ČEGA JE ONA ZVEZDA?!' Ivica za Pink.rs dao svoj sud o odnosu Zole i Miljane, pa se osvrnuo priče da je Čolićev CILJ zapravo Teodora Delić!

Lazar Čolić Zola u mnogim odnosima je pomrsio konce svojim ulaskom u "Elitu", a definitivno Miljana Kulić ne može da ostane imuna na njega, te se skoro pa svaki dan svađaju, a onda ujutru pomire i budu u korektnim odnosima.

Takođe, često se priča u Beloj kući o tome da Zola brani Teodoru Delić jer mu je ona krajnji cilj, tj. da mu se dopada i da želi da bude sa njom, iako je tokom žurke poveo ozbiljan razgovor sa Slađom Bošković o njihovom prisnom druženju, jer kako kaže, tek je tada saznao da je ona ponovo verena.

S tim u vezi, pozvali smo njegovog prijatelja Ivicu Artmagića, koji je se za Pink.rs na samom početku razgovora osvrnuo na situaciju između Boškovićke i njegovog druga Lazara.

- Nema tu ništa, niti će biti. Mnogo toga ne zavisi od Zole, njemu se ponovo dešava Miljana Kulić. Šta mu se gore može desiti od Miljane?! Miljana ne bira sredstva da dođe do Zole, a Zoli fali hrabrosti da je se reši, da može funkcionisati kao Zola. Ne mogu da verujem da on pada pod pritiskom Miljane. Ružno je ono što sam gledao iz sezone u sezonu, repriza! Ako ne može milom može silom i kad mi neko spomene u "Zadruzi" da je Miljana zvezda...Čega je zvezda?! Vratim film unazad i shvatim da se sav riijati svodio na Miljani i Zoli i to ne na lepim događajima. Sve sami horor, što smo svi otprilike znali, jadno, ali dešava se - istakao je Ivica, te se osvrnuo i na priče da Zola brani Teodoru Delić jer mu je ona krajnji cilj, tj. jer mu je cilj da bude u vezi s njom:

Što se tiče Zole i Teodore, tu nema ništa ozbiljno. To su više stari računi Bebice i Zole i to je završeno kao svaka druga namera Zolina, a svi znamo uzrok, štikla - zaključio je Zolin prijatelj za Pink.rs

Autor: N. Ž.