Aktuelna učesnica "Elite", Teodora Delić i pre samog ulaska u rijaliti digla je ogromnu prašinu u medijima pojavljivanjem na rođendanu kontroverznog Radomira Takija Marinkovića.

Naime, Teodora se pojavila na njegovom rođendanu kao njegova drugarica, nakon čega ju je on dovezao i u karantin pred ulazak u "Elitu", te se dosta spekulisalo o njihovom odnosu, s obzirom na to da je otkrila da ima momka u spoljnom svetu, sa kojim je vezu stavila, kako vole to da kažu, "na pauzu".

Takođe, Teodora se po ulasku u rijaliti veoma zbližila sa Nenadom Macanovićem Bebicom, s kojim je posle dugo vremena flerta, uplovila u ljubavnu vezu, koju bi mnogi nazvali mirnom lukom, sa ponekim trzavicama.

S tim u vezi, portal Pink.rs došao je u posed fotografija Teodorinog raskošnog stana, koji bi svaka devojka, po svemu sudeći, poželela za sebe. Velika sofa, tepisi od pliša, kamenje po zidu, kao i veliki televizor krase dnevnu sobu aktuelne učesnice "Elite".

Ono što se isto tako može primetiti jeste ogroman orman, koji je pun svežih i skupocenih krpica, a ono što ne može nikome da promakne jeste ogroman luster na plafonu.

Kada se zaviri u njenu spavaću sobu, može se primetiti još jedan orman i veliki francuski ležaj sa "Dior" posteljinom.

Autor: N. Ž.