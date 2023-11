HITNA MERA ZA KALAČA: Ako prekrši ove stroge mere, pevač ide ODMAH U ZATVOR! Žestoko kažnjen zbog pretnji vlasnici kafane!

Seju Kalaču Opštinsko državno tužilaštvo u Novom Zagrebu je posle prijave Sonje Jović za pretnje smrću, izrekao hitnu meru zabrane prilaska i komunikacije sa ugostiteljkom.

Ova informacija potvrđena je za Grand od strane Sonje Jović koja je njihovoj redakciji dostavila i rešenje.Prema zvaničnim informacijama, vlasnica kafane Sonja Jović je Seja Kalača prijavila Šestoj policijskoj stanici Novi Zagreb zbog uznemiravanja i pretnji smrću, nakon čega su pevaču određene mere opreza koje podrazumevaju zabranu prilaska na udaljenost ne manju od 500 metara i zabranu uspostavljanja komunikacije.Ukoliko Sejo prekrši rešenje, očekuje ga zatvorska kazna.

Kazna za Seja Kalača?

U slučaju ne pridržavanja mera opreza iste će se zameniti istražnim zatvorom, stoji u rešenju Opštinskog državnog tužilaštva u Novom Zagrebu.Tokom ispitivanja u policiji, osimnjičeni Sejo Kalač porekao je kazneno delo za koje se tereti i naveo da se te noći nalazio u kafiću u blizini Sonjine kuće koju je njegova supruga prodala bez njegovog odobrenja, a potom otišao do Sonje kako bi istu nekretninu video, kao i da je tom prilikom Sonja vikala na njega i psovala ga.Pevač tvrdi da Sonji nije pretio, kao i da nije bio u alkoholisanom stanju i da je te večeri popio samo dva piva.Sejo je na ispitivanju pred dežurnom zamenicom tužioca priznao da je Sonji opsovao majku, ali da joj nije pretio bombama i smrću, kao što ona tvrdi.

Za domaće medije oglasila se i Sonja Jović i istakla da je zadovoljna rešenjem tužilaštva.

- Sad mogu mirno da spavam– rekla je ugostiteljka iz Zagreba i dodala:

- Nalupetao se gluposti. Hoće da ga ostavim na miru pred mojim vratima i da budem popularna preko njegovog imena, sramota – dodala je Sonja.

Podsetimo, vlasnica kafane optužila je pevača da je često dolazio u kuću koju je otkupila od njega i da joj je pretio smrću, kao i da je nazvao četničkom ku*vom.

- Sejo je došao taksijem mrtav pijan, uralao je da mu vratim kuću,nazivao me je četničkom kur*om, ali je pas bio pušten, pa nije mogao da uđe. Pljunuo je psa i gađao ga flašicom konjaka, ili šta je već pio. Ja sam zvala policiju zbog pretnji i uvreda, ali dok su oni došli, seo je u taksi i otišao – rekla je Zagrepčanka i dodala da je naredni pokušaj zastrašivanja od strane pevača bio ove godine u maju.

- Nakon nastupa je došao u deset uveče, bio je mrtav pijan. Vređao me je, govorio da će me iseliti i da ću sve da mu vratim, ali psi su bili u dvorištu pa nije mogao da uđe. Tog dana je dolazio tri puta, u deset uveče, u četiri ujutru, pa u šest. Posle toga sam otišla u policiju i prijavila - rekla je i potvrdila da su pretnje nastavljene samo dva meseca kasnije.

- Po lavežu svojih pasa sam shvatila da se nešto dešava u dvorištu. Izašla sam i samo sam čula reči „Ubiću te, sve ću zapaliti, zaklaću te, kur*o četnička“. Odmah sam pozvala policiju i htela sam da snimim njegove pretnje telefonom, ali kako sam izvadila mobilni, tako je prestao. Policija je ubrzo došla, možda pola sata nakon što je on otišao i rekli su mi da podnesem krivičnu prijavu jer su to ozbiljne pretnje smrću. Tako da sam to uradila - istakla je Jović.

