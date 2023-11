Ruža Rupić crvenim tepihom ''prošetala'' novog dečka - zgodnog dasu više ne krije, ovako je pričala o njemu

Pevačica i influenserka Ruža Rupić se noćas na jednom prestoničkom događaju pojavila ruku pod ruku s novim dečkom, kojeg odnedavno ne krije.

Ruža je fotografije s novim izabranikom počela da objavljuje tek nakon saobraćajke koju je doživela početkom septembra, kada je išla na otvaranje studija fotografa Dušana Petrovića, inače svog prijatelja. On je tada sve vreme bio uz nju, u teškim trenucima, na čemu mu se zahvaljivala u objavama na Instagramu i svima stavila do znanja koliko joj znači.

Noćas se s njim, elegantno odevena, pojavila ruku pod ruku, a letos je, krajem avgusta, prvi put priznala da ima novog dečka.

- Istina je da imam novog partnera, i da sam emotivno ispunjena. Uvek sam iskreno govorila o ljubavnim odnosima, bilo da su srećni ili manje srećni. Nisam krila ni da sam digla ruke od ljubavi, često sam se šalila da to nije za mene i na račun sopstvenih izbora, a onda se, kako to obično biva, desila kad joj se ni najmanje nisam nadala. Ne samo da se nisam nadala nego sam vešto bežala od mogućnosti da mi se neko svidi i da budem u vezi. Mom sadašnjem partneru je od starta bilo jasno da bežim i da pokušavam da se izmaknem od toga, a onda je našao način da mi jasno stavi do znanja da to neće proći - rekla je tada Ruža za Alo! i dodala:

- Svima nama su se dešavala razočarenja nakon kojih bismo se umarali na samu pomisao da ulazimo u nove emotivne odnose. Znala sam da je ovoga puta drugačije s obzirom da mi njegovo pristustvo nije smetalo da punom parom radim na promociji nove pesme, karijeri i ostalim poslovnim obavezama. Čak mi je i prijala njegova pažnja, i činjenica da je tu negde. Naša priča se verovatno ne bi desila da on nije bio uporan u nameri da mi priđe sa neke potpuno drugačije strane. Svaka mu čast na tome kako je izdržao sav taj haos koji se dešavao oko mene zbog snimanja novog projekta, i na kraju me uverio da je to to, da sam spremna da uplovim u nešto novo. Imam osećaj da se polako sklapaju sve kockice, i po prvi put taj osećaj da možemo da budemo zadovoljni na svim poljima. Eto, tako bih opisala novu vezu i sva ta dešavanja oko sebe - rekla je pevačica.

Autor: pink.rs