BOJANA STAMENOV PROMENILA ŽIVOT IZ KORENA! Odselila se iz Beograda i ne odustaje od dijete: Bila sam zdrava, a onda se upalio ALARM!

Do sada je smršala 70 kilograma i ne planira da se zaustavi!

Bojana Stamenov više ne živi u Beogradu, gde je rođena i odrasla, već u Subotici. Poslednjih godina pevačica pravi drastične rezove u svom životu, pa osim selidbe iz prestonice, rešila je i da uđe ukoštac s kilogramima.

Oslabila je 70 kilograma i time nam se pohvalila na početku razgovora.

- Pisali su da sam skinula 80, ali ja sam se trenutno malo opustila, tako da sam na 70. Obećavam da ću sada početi da vodim računa, počeli smo da nastupamo. Ne odustajem od treninga, ali sa lokacije na lokaciju nije izvodljivo uspeti i održavati balans sa ishranom. Treniram sama, tamo gde sam se odselila nemam svoje trenere, tako da sve sama radim, a trener me posmatra onlajn - navodi ona.

Logično nam je bilo da je pitamo da li je njeno preseljenje usledilo zbog ljubavi.

- To me svi pitaju, ali ne, tamo imam mnogo prijatelja, koji su mi kao porodica, a i bend mi je tamo, pa nikako nismo mogli da se okupljamo kako treba sa mojim životom ovde, a sve češće i češće sam bila u Subotici i onda je bilo što se ti ne bi preselila ovde, i ja, eto, probala. Za mene ovo nije drastična promena. Mirnije mi je tamo. Više mi prija. Ali Beograd je centar dešavanja, šta je to za mene da dođem kad zatreba. Sredim se, sednem u kola i evo me.

Priču smo potom vratili na njenu borbu sa kilogramima, pa smo je pitali kako je uspela toliko drastično da smrša.

- Nema tu neke tajne. Nema čarobnog štapića, moraš da se potrudiš i da nešto hoćeš. A kada kreneš da koračaš i vidiš rezultate, sve je lakše. Ranije sam gledala da svi oko mene budu dobro, a onda sam sela i pitala sebe: "A da li sam ja dobro?" Morate se dići i krenuti. Kod mene je dijeta morala da bude i iz zdravstvenih razloga. Bila sam jako zdrava, ali je zbog velike kilaže zdravlje krenulo da trokira i tu se upalio crveni alarm. Kad je on počeo da vrišti, onda sam krenula - kaže Bojana.

Samopouzdanje koje je dobijala s gubljenjem kilograma nije uticalo da bude još disciplinovanija.

- Meni toga nikad nije manjkalo. Ovo novo samopouzdanje koje se desilo neke je druge vrste, ali ja ni ranije nisam imala problem. Druga je vrsta samopouzdanja, kao i to što sam mnogo funkcionalnija - navela je pevačica i dodala da u narednom periodu od nje možemo očekivati muzički album.

