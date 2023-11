ALEKSANDRA MLADENOVIĆ PRIZNALA DA LI JE IZGUBILA VERU U LJUBAV, a evo i da li čita šta joj sve ljudi pišu!

Pevačica Aleksandra Mladenović se, otkako je kročila na scenu, izdvojila svojim glasom, a put ka estradnom nebu prokrčila je pesmom ''Poseban''.

I pored nedavnog ljubavnog brodoloma pokretač joj je upravo ljubav, ali ovog puta publike, porodice i prijatelja. Širom regiona nastupa i promoviše osam novih pesama sa albuma "Predstava", a kako je ispričala za magazin, i pored loših iskustava nikada nije izgubila veru da postoje dobri, časni i iskreni ljudi, a često ume da ispozira za mreže. Kad smo se dogovarali za intervju bila si u Cirihu, jedna si od mladih pevačica koje najviše rade. Nađe li se tu vremena i za uživanje?

-Kroz pesmu izrazim ljubav, tugu, bol, radost… Volim kad ljudi požele da me pozovu da im baš ja pevam na neki njihov veliki dan, ili da se provedu u klubu dok ja nastupam. Tačno je da radim puno, ali baš to je i moje uživanje. Uz svoju publiku dočekujem Nove godine, bolujem, slavim… Naravno, nađem vreme i da odmorim, uživam da putujem sa bliskim ljudima, da budem u svom stanu i napravim sebi ugođaj, napunim kadu i upalim sveće, pa onda – pevam, smeh.

Iza tebe je težak period, buran raskid. Da li si izgubila veru u ljubav?

- To što sada nije uspelo ne znači da neki naredni put neće. Čekam nekog da mi vrati veru u ljubav, i znam da će on da se pojavi.

Šta je ono što u odnosima ne opraštaš?

-Izdaju, prevaru, manipulaciju i laži. Uvek sam otvorena i transparentna, o meni se sve zna, delom zbog toga što sam javna ličnost, a delom zbog toga što ja zaista ne krijem. Ono što ja dam u svakom odnosu, očekujem i da dobijem.

Da li nekada čitaš komentare o sebi?

-Uvek me zanima šta misli moja publika! U moru komentara uvek umem da prepoznam one pozitivne koji mi daju vetar u leđa. Naravno, bude tu i neki negativan, a i oni su konstruktivni i nateraju me da obratim pažnju da li mi je nešto promaklo… Mada, nekad je to samo ljudska zloba, smeh.

Koliko često si se susrela sa zlobom ljudi i da li te je ona promenila?

-Više puta, ali imam tu sreću da sam se okružila zaista divnim ljudima koji pažljivo prate moj razvojni put, i uvek su uz mene. Zaista verujem da postoje dobri i časni ljudi, ja sam iz malog mesta u kojem se komšije druže i poštuju, porodica se čuva, a prijateljstva neguju. To sam ponela iz kuće. I ostala sam ista kakva sam bila na početku karijere, asamo možda manje naivna.

Kad pričamo o tom putu, da možeš da se vratiš unazad, da li bi neke etape preskočila ili napravila drugačije odabire?

-Mogla bih sada toliko toga da analiziram, ali kad bih napravila drugačije odabire verovatno bi moj život otišao u drugačijem smeru… Sve je lekcija. Mislim da sam iz svega izvukla pouku, trudim se da ne pravim stare greške i na prvom mestu, trudim se da sedbe stavim na prvo mesto i da budem srećna.

Šta je za tebe ona istinska, prava sreća?

-Definitivno vreme provedeno sa mojom porodicom i ljudima koje volim. Bratanac i bratanica mi uvek vrate osmeh na lice, kad pogledam u njihove nevine i neiskvarene okice svi problemi ostanu po strani. A i sad su u tim godinama kad su jako zabavni i imaju toliko pitanja, često onih smešnih i nema ništa lepše od osećaja kad se ušunjaju u moj krevet rano ujutru da me bude jer sam im nedostajala.

Pesme sa albuma Predstava na Jutjubu broje milionske preglede. Da li si zadovovoljna reakcijama?

- Četiri godine nisam izdala album i stalno su me pitali kad će bar neka pesma, mislim da sam to dugovala svojoj publici. Mogu da se pohvalim bez lažne skromnosti, zaista imam publiku koja je godinama uz mene, podržava me i stvarno sam na tome beskrajno zahvalna. Prezadovoljna sam sa reakcijama, ljudi na nastupima sve pesme pevaju sa mnom u glas i to me čini posebno srećnom.

Jednom prilikom si rekla da je pesma "Nož u leđa" biografska.

- Jeste i znala sam to na prvo slušanje, prepoznala sam se, što bi rekli, kliknulo je. Mislim da sam mnogo toga naučila u poslednje vreme, ko je bio tu uz mene, a ko nije, ko me je koristio, zarad višeg cilja. I naučila sam lekciju, slobodno mogu da ka mnogo više od lekcije. Sazrela sam dost, znam kad neko pokušava da me slaže, Znam kad neko pokušava da me slaže postala sam detektiv (smeh).

Šta bi rekla onoj Aleksandri Mladenović koja je sada na početku karijere i odlučila je da se prijavi u „Zvezde Granda“?

-Nemoj da imaš toliku tremu i ne zaboravi da se zabavljaš! Ispunićeš svoje želje, samo glavu gore i ne veruj da baš svako ima dobre namere.

